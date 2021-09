Barbara D’Urso, video gaffe hot Pomeriggio 5/ “Ora parliamo dell’obbligo vaginale…”

Barbara D’Urso è tornata in tv senza trash, ma con una gaffe. La conduttrice, di nuovo al timone di Pomeriggio 5 ma in una forma ridotta ed “edulcorata”, oggi si è occupata anche di green pass e del dibattito in corso sull’obbligo vaccinale. Ma è sulla pronuncia che si è lasciata scappare una gaffe “hot”. «Adesso parliamo dell’obbligo vaginale», ha detto infatti la conduttrice mentre si collegava con la sua inviata. Si è fermata prima di finire di pronunciare la parola, ma il concetto si è capito bene. Barbara D’Urso allora è scoppiata a ridere e ha subito chiesto scusa, ma con la “sua” umiltà. «Succede a grandi conduttori e conduttrici dei telegiornali, succede anche a me».

Una piccola gaffe che per qualcuno è stato una sorta di tuffo nel passato, visto che la conduttrice sei è presentata in un nuovo studio, con una nuova grafica e una nuova sigla. A livello di immagine e contenuti, è apparso evidente il taglio col passato, richiesto espressamente dall’azienda.

BARBARA D’URSO “COMMISSARIATA” A POMERIGGIO 5?

La nuova stagione di Pomeriggio 5 si preannuncia meno “urlata” e “trash”, ma non esente da gaffe che infatti è diventata subito virale. Ma del programma si è parlato anche perché qualcuno ha notato subito le novità: gli opinionisti calmi, un metodo più pacato. Non tutti hanno apprezzato questo cambio di rotta, soprattutto i fan più fedeli, secondo cui Barbara D’Urso è stata praticamente “commissariata”. Nello studio è infatti comparsa una scrivania per lei. Praticamente c’è stato un cambio di “look” per Pomeriggio 5 che è apparso più con uno stile telegiornale. Inoltre, sono venuti meno i “caffeucci” e i lanci trash a favore della sobrietà. Ecco, uno scossone allora è arrivato da questa gaffe che ha subito divertito i social, che infatti hanno riproposto il momento con dei video che sono rimbalzati da Twitter a Facebook. Praticamente è stato l’unico momento trash della puntata di oggi.

L’obbligo va(g)inale si abbatte anche sulla versione casta di #pomeriggio5 pic.twitter.com/HbYnoToCUD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 6, 2021

