Barbara d’Urso/ “Estate d’amore” con Francesco Zangrillo ma nessun fidanzamento-lampo

Vacanze ufficialmente terminate per Barbara d’Urso, che a partire da oggi, 6 settembre, farà ritorno in video, tutti i giorni (o quasi), dal lunedì al venerdì con la rinnovata edizione di Pomeriggio 5. In una recente intervista al settimanale DiPiù Tv Carmelita ha preso con filosofia la chiusura dei suoi programmi domenicali ed anzi ha sottolineato il lato positivo: “Per la prima volta dopo 14 anni avrò i weekend liberi e potrò pensare a me”, ha fatto sapere.

Barbara D'Urso, rivoluzione Pomeriggio 5/ Puntate più corte, fuori gli opinionisti

Quella che si è appena conclusa è stata per Barbara d’Urso un’estate all’insegna del relax, trascorsa nei suoi luoghi del cuore insieme alle persone a lei care, tra natura e buon cibo. Da alcuni giorni però è tornata ufficialmente a Cologno Monzese, nel suo amato camerino, preparandosi al suo nuovo esordio. “Ci siamo! I fiori sono quasi tutti sbocciati e tra poche ore siamo di nuovo in diretta, evviva!”, ha esultato in una Instagram Stories mattutina postata proprio oggi dalla celebre conduttrice partenopea che nelle passate ore ha preso parte alla preview di Dior in occasione del Salone del mobile di Milano.

Aida Nizar vs Barbara D'Urso "Mi ha delusa, ma c'è il karma"/ "Mi aveva promesso..."

Barbara d’Urso e l’estate romantica con Francesco Zangrillo

I minori impegni televisivi potrebbero portare Barbara d’Urso a poter dedicare più tempo agli eventi mondani ma anche alle persone che ama. Nella medesima intervista a DiPiù Tv, la conduttrice Mediaset non ha negato la presenza di una persona speciale nella sua vita. “E’ un corteggiatore in prova”, aveva detto, senza però mai fare il suo nome ma lasciando ipotizzare che potesse trattarsi di Francesco Zangrillo, assicuratore milanese al quale secondo i recenti gossip sarebbe legata.

Barbara continua tuttavia a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata anche se di recente ha fatto chiacchierare, come spiega Today.it, una fede al dito sospetta. Nelle passate settimane la d’Urso si è concessa una vacanza in compagni di Francesco Zangrillo in Sicilia, a Taormina. Il settimanale Diva e Donna, che ha paparazzato la conduttrice in topless, ha parlato senza indugi di “un’estate d’amore” tra i due. Nei giorni scorsi la d’Urso ha postato su Instagram uno scatto di una mano con la fede al dito, alimentando così il gossip su un presunto fidanzamento lampo con il compagno. In realtà come spiegato poi dalla stessa conduttrice, altro non è che la fede della mamma, scomparsa quando Barbara era appena una bambina.

Nathaly Caldonazzo Vs Barbara D'Urso/ "Da lei sono una volta e mi è bastata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA