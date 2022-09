Barbara Foria “Sono ancora vittima degli haters”/ “Attaccata perché parlo napoletano”

Anche Barbara Foria attaccata dagli haters sui social. Ne ha parlato la stessa comica e imitatrice nel suo intervento a La Vita in Diretta nella puntata di oggi. «Tutt’ora sono bersaglio di attacchi. Io con gli haters cerco di usare l’arma dell’ironia, che qualche volta è vincente, altre volte no». L’attrice napoletana ha spiegato che proprio le sue origini sono l’oggetto degli attacchi: «Qualche volta mi hanno scritto che non parlo l’italiano perché utilizzo quella che secondo me è la lingua più bella del mondo, il napoletano. Tante volte commentano anche miei video comici per chiedere quando parlerò l’italiano, quando lo imparerò. Io metto sempre tante faccine…».

Poi però Barbara Foria ha chiuso la questione personale con una battuta delle sue: «Una oggi mi ha scritto… Posso dirlo? “Tu secondo me sei veramente una stron*a”. Io le ho risposto: “Ma magari lo fossi, diventerei la tua migliore amica”».

A proposito di Napoli, a La Vita in Diretta si è parlato anche dei cori che spesso vengono indirizzi alla città partenopea e ai suoi tifosi negli stadi. «Mi fa molto male. Allo stadio vanno i bambini, non devono passare questi messaggi. Meno male che il Vesuvio non ascolta e sta lì a incantare con la sua bellezza», il commento di Barbara Foria in studio. Recentemente è stata premiata come comica tv dell’anno. Ha ricevuto infatti il Premio Diva e Donna organizzato da Tiziana Rocca al Centurino Palace, sul Canal Grande, in occasione del Festival del Cinema di Venezia 79.

Le sue imitazioni, da Serena Bortone a Myrta Merlino, sono diventate molto note. «Grazie per questo premio, oggi qui rappresento la libertà di sorridere e far ridere. Non voglio darlo per scontato perché c’è stato un tempo in cui sul palco – noi donne – non potevamo neanche salire. Alle donne voglio dire grazie per la loro splendida, unica e sempre diversa capacità di raccontarsi e guardare il mondo. Evviva noi donne che sappiamo sorridere , e riusciamo con ironia e autoironia sempre ad affrontare la vita!», le parole con cui Barbara Foria ha accolto il premio.

