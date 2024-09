La seconda moglie di Totò Schillaci, Barbara Lombardo, è sempre stata al suo fianco e non lo ha mai lasciato solo nella sua battaglia con una brutta malattia che lo ha costretto ad operazioni e terapie. Lei è conosciuta dal grande pubblico poiché insieme all’ex calciatore, suo marito, ha preso parte a Pechino Express, un’avventura incredibile che li ha uniti ancor di più. La coppia vive a Palermo con il figlio di lei, mentre i tre figli nati dal primo matrimonio di Schillaci con Rita Bonaccorso e da un’altra relazione, sono ormai grandi e vivono sparsi tra Europa e Italia.

Rita Bonaccorso, chi è la ex moglie di Totò Schillaci/ "Gelosi e morbosi, mi tradiva". Poi i guai giudiziari

Barbara Lombardo di mestiere è odontotecnica, nonostante alle spalle vanti un passato da modella, tanto da aver partecipato alle fasi regionali di Miss Italia. Tra loro l’amore è scattato con il tempo: come hanno avuto modo di raccontare, soltanto dieci anni dopo che si conoscevano hanno deciso di legarsi sentimentalmente. I due si sono sposati nel 2012 in provincia di Palermo, patria di entrambi. Da allora vivono insieme una storia d’amore splendida e molto solida, che si è rafforzata ancora di più durante la malattia di Totò, con Barbara che non lo ha mai lasciato solo.

Figli Totò Schillaci: chi sono Mattia, Jessica e Nicole/ "Studiano tanto, non hanno preso da me..."

Barbara Lombardo, seconda moglie di Totò Schillaci: l’ex campione azzurro “È la mia arma in più”

Totò Schillaci e la seconda moglie Barbara Lombardo non hanno figli insieme. Nonostante il loro amore vada avanti ormai da tempo e nonostante entrambi non fossero ancora in età avanzata quando si sono conosciuti, non hanno allargato ulteriormente la famiglia che conta già tre figli per l’ex calciatore, nati dal matrimonio con Rita Bonaccorso e da un’altra relazione successiva, mentre un ragazzo per la moglie, Alberto, nato da una precedente relazione.

I due insieme hanno partecipato a Pechino Express nonostante Totò Schillaci non stesse già bene dal punto di vista fisico e combattesse contro il tumore al colon. Nonostante ciò, in un’intervista l’ex Juve aveva raccontato che proprio la moglie lo aveva convinto a partecipare, spingendolo a riprendere in mano la sua vita. “A Pechino Express è stata Barbara a darmi coraggio e forza, avere lei con me mi ha permesso di affrontare il viaggio senza pensieri. È la stata la mia arma in più, una guerriera” aveva rivelato.

"Totò Schillaci è grave", come sta: peggiorano condizioni di salute/ Medici "situazione delicata e difficile"