Barbara Lombardo e Rita Bonaccorso moglie ed ex Schillaci/ “Juve non mi perdonò il..”

Salvatore Schillaci, Nicola Savino e Paola Caruso tornano in televisione con “Back to school”, il format in onda su Italia 1 che porterà degli allievi VIP a cimentarsi tra i banchi di scuola: e questo pomeriggio il trio sarà ospite nel salotto tv di “Verissimo” per l’appuntamento del sabato col rotocalco targato Mediaset. E a tal proposito c’è grande curiosità attorno al 57enne ex calciatore conosciuto da tutti gli amanti del calcio Anni Novanta come Totò per via delle sue gesta nell’agrodolce Mondiale che la Nazionale disputò in Italia: cosa sappiamo invece della sua vita privata e sentimentale? Scopriamolo di seguito.

Salvatore Schillaci, classe 1964 e originario di Palermo, è stato legato essenzialmente a due donne e ora vedremo come mai questo sia stato anche fonte di polemiche per l’ex calciatore che tuttavia oggi pare aver trovato una sua stabilità sentimentale. L’ex attaccante di Juventus e Inter, infatti, oggi è sposato con Barbara Lombardo, donna con cui Toto’ ha convissuto diversi anni prima di convolare a giuste nozze. Matrimonio che il diretto interessato aveva definito “la ciliegina mancante”: da qui la decisione di sposarsi con una cerimonia in quel di Palermo a cui avevano partecipato Jessica, Mattia e Nicole, i tre figli avuti dal diretto interessato (i primi due nati dalla relazione di Schillaci con Rita Bonaccorso, il terzo invece frutto della relazione con una donna di nome Prisca).

TOTO’ SCHILLACI, ECCO CHI SONO LA MOGLIE E LA SUA EX COMPAGNA: “LA JUVE NON PERDONO’ MAI CHE…”

Insomma, una vita sentimentale movimentata quella di Schillaci per quella che è una vera e propria famiglia allargata dato che alla piccola ‘ciurma’ si è unito anche Alberto, figlio avuto dalla Lombardo, una dentista con un passato nel mondo della moda, da una precedente relazione. L’unico neo nel passato di Schillaci sembra essere la precedente moglie, Rita Bonaccorso, con cui è stato sposato dal 1987 al 1995: a tal proposito si ricorda una polemica dell’ex attaccante con Barbara D’Urso che aveva invitato in trasmissione l’ex moglie appellandola come “la moglie di Schillaci”, cosa che lo aveva indispettito tanto da ricordare a tutti gli operatori del mondo dell’informazione che la donna non era più sua moglie e che tutta quella storia aveva fatto male alla nuova famiglia costruita con Barbara.

“La Juventus non mi perdonò la decisione di separarmi da mia moglie: non dovevo farlo così, senza tanti riguardi”: così Schillaci in una vecchia intervista concessa ad “Affari Italiani” in cui parla della decisione della società bianconera di cederlo all’Inter, complice anche l’arrivo dell’ingombrante presenza della stella Gianluca Vialli e, a suo dire, da quegli sviluppi della sua vita privata. Negli ultimi anni sono emersi nuovi dettagli circa la relazione tra Rita Bonaccorso e Schillaci, soprattutto dopo che la prima in tv aveva rivelato di vivere in una roulotte, nonostante l’aiuto dell’ex marito. “Lui mi tradiva e mi dava per scontata” aveva raccontato, spiegando che l’infedeltà di Toto’ fu la goccia che fece traboccare il vaso; da lì la decisione di abbandonarlo e, come ha detto in una intervista alla Gazzetta, “di tradirlo con Lentini (Gianluigi, all’epoca stella del Torino, NdR) per ripicca…”.



