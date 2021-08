Barbara Mastroianni, malattia e morte/ Tumore al polmone: lunga lotta contro il male

CHI È BARBARA MASTROIANNI, FIGLIA DI MARCELLO E FLORA CARABELLA?

Barbara Mastroianni, prima figlia di Marcello Mastroianni e della sua prima moglie Flora Carabella, si è spenta l’11 ottobre del 2018 all’età di soli 66 anni, stroncata da un brutto male incurabile. La donna, celebre costumista molto apprezzata nell’ambiente, era stata colpita da tempo da un tumore ed ha lottato fino alla fine contro la malattia, la stessa che portò via all’età di 72 anni anche il padre, affetto da un cancro al pancreas. La notizia della sua scomparsa fu data dagli amici più cari che le rimasero vicino fino agli ultimi giorni insieme alla ‘sorellastra’ Chiara Mastroianni.

La morte sopraggiunse in seguito alla lunga malattia che l’aveva costretta nell’ultimo periodo al ricovero presso la clinica romana Villa del Rosario per l’aggravarsi delle sue condizioni. Nella medesima clinica è poi stata organizzata la camera ardente mentre i funerali si svolsero il giorno seguente all’annuncio della sua scomparsa presso la chiesa di San Gioacchino, sempre nella Capitale.

BARBARA MASTROIANNI STRONCATA DA UN TUMORE AL POLMONE

Come si legge sul sito della Siae, Barbara Mastroianni, figlia di primo letto di Marcello, combatteva la sua lunga battaglia contro un tumore al polmone (il padre, invece era stato stroncato da un cancro al pancreas). Classe 1951, Barbara era considerata un’artista di rara eleganza, molto creativa e riservata, al punto da non amare molto parlare del padre. Nelle poche occasioni lo descriveva comunque come un genitore affettuoso anche se spesso lontano per lavoro. Barbara di era costruita un percorso di vita e di lavoro autonomo ma partendo proprio dalla passione della famiglia per l’arte seppur sposando il suo gusto per il costume e per la messa in scena. Successivamente lasciò il cinema e il teatro e si avvicinò alla lavorazione del legno dando sfogo alla sua vena artistica.

Nelle settimane precedenti al decesso, il suo fisico era ormai visibilmente minato dal tumore. La recrudescenza della malattia contro la quale combatteva da anni non le ha dato scampo. Fino all’ultimo respiro, al suo capezzale non la lasciò per un solo istante la sorella Chiara – attrice come il padre nata dall’unione con Catherine Deneuve – divenuta a tutti gli effetti la sua migliore amica, e le amiche di sempre, da Silvia d’Amico a Nicoletta Ercole. Aveva sposato Giorgio Bertocci Fontana, scomparso alcuni anni prima della sua morte.



