Barbara era la figlia nata dalla storia d’amore tra Marcello Mastroianni e la moglie Flora Carabella. Scomparsa nel 2018, a causa di un tumore, la figlia dell’attore era malata da tempo. Barbara Mastroianni lavorava come costumista, era una persona poco intrigata dalle luci dei riflettori, anche se dal padre e la madre aveva ereditato la vena creativa. Chi l’ha conosciuta la descrive come una persona molto accogliente nel suo privato, ironica e appassionata. Pubblicamente tuttavia, Barbara non amava mettere in piazza la propria vita privata, né parlare del padre Marcello.

Eppure, al di là dei suoi silenzi, si vocifera che i due fossero legatissimi. Quando il padre è scomparso, Barbara lo ricordò come un papà “fanciullo”, giocoso e divertente. La Mastroianni si avvicinò al design e alla scenografia attorno agli anni settanta, lavorando con Gabriella Pescucci sul set di Per le antiche scale con la regia di Mauro Bolognini.

Da quel momento in avanti, visse un periodo favorevole che portò il suo talento ad incrociare le strade di Patroni Griffi (al Festival di Spoleto) e Elio Petri (Le mani sporche), ma anche Luca Ronconi. Federico Fellini (con Maurizio Millenotti) ed Ettore Scola (con Gabriella Pascucci).

Sempre a livello artistico, Barbara Mastroianni instaurò un felice sodalizio con Umberto Tirelli, poi scelse dei dedicarsi nuovamente al cinema e al teatro e ancora, incuriosita dalla mondo della creazione, decise di concentrarsi sulla creazione di mobili originali. Un lavoro che le permise di realizzarsi nuovamente, professionalmente e artisticamente parlando, prima di spegnersi l’11 ottobre del 2018 a causa di un tumore.

