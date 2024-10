Flora Carabella è stata di fatto la prima e unica moglie di Marcello Mastroianni. Anche se il celebre attore ebbe diverse storie d’amore dopo la rottura dalla sua storica compagna, il divorzio non si concretizzò mai. Ci fu una separazione, naturalmente, ma nessun brusco taglio nei rapporti. Infatti pare che Flora e Marcello rimasero legati fino alla fine, avendo poi instaurato un fortissimo legame di amicizia. “La mia pretesa è fare felici tutti, noi pensiamo di essere furbi ma quando vuoi troppe donne poi non ne hai nessuna. Noi siamo generosi, ma anche vittime”, disse Mastroianni a David Letterman nel 1987 a proposito degli amori che avevano animato la sua vita.

Di sicuro quella con Flora Carabella è stata una storia molto importante: sposò l’attrice nell’estate del 1950, incontrata appena un anno prima grazie ad Elio Pandolfi. Lei faceva parte della compagnia del Teatro di Roma diretta da Orazio Costa e Marcello rimase folgorato mentre la vide recitare in Sei personaggi in cerca d’autore.

Flora Carabella e Marcello Mastroianni, la fine del loro amore a causa dei flirt fuori dal matrimonio

Anche Flora ricambiò, benché Mastroianni dovesse ancora spiccare il volo. Almeno da un punto di vista economico, come riferito dall’ex moglie in una divertente intervista. “Marcello mi colpì subito: oltre che molto bello era simpatico e affascinante. Benché avesse incominciato a lavorare con Visconti non aveva un soldo in tasca e la pizza la offrii io”, il simpatico aneddoto riportato dal Corriere della Sera. Dalla storia d’amore tra i due nacque nel 1951 nacque la figlia Barbara, poi scomparsa nel 2018 all’età di sessantasei anni.

Le numerose storie e i flirt fuori dal matrimonio di Mastroianni guastarono inevitabilmente l’armonia all’interno della relazione, che si complicò irrimediabilmente. Tra i due infatti arrivò una separazione nel 1970, con Flora Carabella e Marcello Mastroianni che presero strade diverse.