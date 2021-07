Barbara, Paola e Claudia, figlie Gianni Boncompagni/ “Con Raffaella Carrà unite…”

E’ grande il dolore di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, le figlie di Gianni Boncompagni a cui Raffaella Carrà ha fatto da “mamma” durante gli undici anni d’amore vissuti con il padre restando nelle loro vite anche dopo la fine della storia con il padre. La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Barbara, Paola e Claudia come racconta la stessa Barbara nelle varie interviste rilasciate in questi giorni. In comune, Raffaella Carrà e le figlie di Gianni Boncompagni avevano l’abbandono: “Io delle tre figlie di Gianni ero la più legata a lei. Ci univa una speciale condizione, l’abbandono. Io avevo subito quello di mia madre e lei quello di suo padre. Più che due sopravvissute eravamo due combattenti, ci siamo sentite uguali”, ha raccontato Barbara in un’intervista alla Stampa.

Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ L'ultimo saluto oggi in Campidoglio

Barbara, Paola e Claudia, figlie Gianni Boncompagni: il ricordo del tour

A raccontare cosa ha rappresentato Raffaella Carrà per le sorelle Boncompagni è Barbara che, nel cuore, conserva tutti i momenti più belli trascorsi accanto alla più grande soubrette della televisione italiana. In un’intervista raccontata alla Stampa, Barbara, in particolare, ha ricordato l’avventura vissuta con la Carrà quando aveva solo 12 anni. “Raffaella, quando avevo 12 anni, decise di portarmi con lei in tournée. Io ero impazzita di gioia tanto che feci una tragedia al ritorno. Dormivamo insieme, viaggiavamo insieme, mi portava anche sul palco fra tantissimi ballerini. Ogni spettacolo per me ragazzina era una magia pura che si compiva“, ha ricordato Barbara che, in quel periodo, ha cominciato a conoscere anche la Raffaella privata e quella che non negava mai un sorriso ai fans con cui aveva un rapporto davvero speciale. Infine, sulla malattia che ha portato via la Carrà, Barbara Boncompagni ha concluso così: “La malattia? “Non si sapeva e non si sa nulla. Aveva preso la scelta di non far soffrire, il massimo della riservatezza. È andata via in punta di piedi come i grandi, come Ennio Morricone. Oltretutto lei detestava le celebrazioni, non era per il passato”.

LEGGI ANCHE:

Eredità Raffaella Carrà/ Dalla casa di Roma alla villa all'Argentario: eredi...Funerali Raffaella Carrà/ Diretta streaming 9 luglio: luogo e ora. Fan in Campidoglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA