Barbara Pozzo, la moglie di Ligabue/ “Lui è il mio primo paziente”

Riuscire a rifarsi una vita dopo un amore finito male e che si credeva potesse durare per tutta la vita non è mai semplice, soprattutto perché in noi può scattare un naturale senso di diffidenza nei confronti degli altri. Se si decide però di togliersi quella corazza che spesso si costruisce per paura di soffrire le sorprese positive possono essere dietro l’angolo. E’ quanto accaduto a Ligabue, che ha ritrovato la felicità dopo il divorzio dalla moglie Donatella, mamma del suo primogenito Lorenzo Lenny.

L’incontro con la psicoterapeuta Barbara Pozzo, classe 1965, lo ha spinto però a credere nuovamente nella possibilità di ritrovare la serenità. E a distanza di tempo può dire di esserci riuscito: nel 2013, infatti, la coppia è convolata a nozze.

L’amore tra Ligabue e la sua seconda moglie Barbara Pozzo: una famiglia felice

Il primo incontro tra Barbara e Ligabue è avvenuto quasi per caso, come se il destino avesse giocato per loro. La donna, infatti, era stata chiamata per sostituire il fisioterapista del cantante. Sin da subito lei ha capito che tra loro avrebbe potuto nascere qualcosa di davvero importane, e così è stato. “E’ successo a Treviso, prima di un concerto. Era la prima volta che avevo a che fare con un musicista, anzi con una rockstar – ha raccontato lei in un’intervista -. In passato avevo però già lavorato con personaggi famosi, Toccandolo ho avuto una sensazione di interazione profonda, ho capito di avere incontrato la persona che mi avrebbe completato”.

A coronare ulteriormente il loro amore nel 2005 è arrivata la loro bambina, Linda. I due hanno vissuto nel 2016 un momento che li ha segnati profondamente, ma che li ha resi ancora più uniti. la perdita di Leon, nato morto a sei mesi di gravidanza. Sostenersi a vicenda per loro è stato fondamentale. Anzi, lei ancora oggi ama definire il rocker “il mio primo paziente“.

