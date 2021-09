Donatella e Barbara Pozzo, ex e moglie Luciano Ligabue/ Il dolore per la perdita dei figli

Donatella Messori, Luciano Ligabue e la perdita di due bambini

Donatella Messori è la donna che Luciano Ligabue ha sposato nel 1991 in Municipio a Correggio, salvo poi divorziare nel 2002 dopo una serie di eventi dolorosi che hanno riguardato anche la perdita di due bambini per aborto spontaneo. Nel 1998 è arrivato Lenny, sopravvissuto a un parto difficile prima ancora dello scoccare del nono mese (il piccolo è nato prematuro). Per il rocker è stato un momento di grande tensione prima e di grande sollievo poi, come ha raccontato ampiamente nel corso di una sua intervista al Corriere rilasciata qualche mese fa.

Ligabue/ Rimanda "30 anni in un giorno" nel 2022 : "Sarà ancora più bello"

Anche il parto di Linda, la sua seconda figlia avuta con Barbara Pozzo, è stato molto complicato: il travaglio è durato 17 ore, ma alla fine tutto è andato per il meglio. In un secondo momento, Luciano ha dichiarato che i suoi figli si chiamano Lenny e Linda – due nomi con la ‘L’ – per portare avanti una sorta di ‘tradizione di famiglia’ iniziata dal nonno.

Luciano Ligabue/ Dall'amore con Barbara Pozzo alla conquista degli stadi

Barbara Pozzo, Luciano Ligabue e il loro dramma personale

Dopo il divorzio dalla prima moglie Donatella Messori, Luciano Ligabue ha sposato – ancora con rito civile – la sua fisioterapista Barbara Pozzo. L’incontro con Donatella, al contrario, era avvenuto quando i due frequentavano la scuola, precisamente ragioneria, dove Luciano si diplomò alla fine degli anni Settanta.

Barbara, blogger e scrittrice, lo ha reso padre per la seconda volta di Linda, nata nel 2004 a due anni dalla fine della relazione con Donatella. Anche da Barbara Luciano ha perso un figlio, come ha rivelato in un’intervista rilasciata nel 2012 a Vanity Fair: “Ne avrei voluti altri, di figli. Tanti. Ne ho persi tre. Due nel passato, uno pochi anni fa da Barbara, la madre di Linda. Al sesto mese di gravidanza. Un lutto che non trova casa”. Riguardo invece a Lenny e Linda, Ligabue dichiara: “Lenny ha un grandissimo talento musicale, (…) ha molto più orecchio di me, vuol fare da solo, naturalmente. Linda è vanitosa, ingenua, molto popolare fra le amiche. Li amo”.

Barbara Pozzo, moglie Ligabue/ "Il nostro incontro casuale, ma travolgente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA