Barbora Bobulova sarà uno degli ospiti della trasmissione Da Noi…A ruota libera, programma tv Rai che andrà in onda domenica 27 Ottobre 2024. La donna parlerà della sua vita e del suo lavoro nel corso della trasmissione, chiarendo inoltre alcuni aspetti e curiosità della sua vita. Ma andiamo a vedere e conoscere meglio chi è Barbora Bobulova.

La donna ha 49 anni, è nata in Cecoslovacchia il 29 Aprile 1974. Fin da bambina è molto legata al mondo dello spettacolo e a 12 anni si iscrive alla scuola di arti musicali di Bratislava. Nel suo paese ha un discreto successo ma entra nel mondo dello spettacolo in Italia nel 1996 quando gira Infiltrato. Partecipa a diversi film ma è negli anni 2000 che ottiene gran successo.

In quell’annata Barbora Bobulova è sul set del film Padre Pio – Tra Cielo e Terra e ottiene vari premi come il David di Donatello, il Globo d’Oro e infine il Ciak d’Oro. Nel 2008 interpreta Coco Chanel in una miniserie televisiva ed è una carriera ricca di successi. Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Bellocchio, Moretti, Genovese e Carlo Vanzina e nel 2005 ha vinto il David Di Donatello dopo aver recitato in un film di Ozpetek.

Barbora Bobulova e alcuni dettagli sulla sua vita privata

Per quel che riguarda la propria vita privata Barbora è stata sempre abbastanza riservata. La donna ha due figlie nate a Roma, di rispettivamente 17 e 16 anni ed avute dall’aiuto regista Alessandro Casale. I due si sono separati anni dopo ma sono rimasti in buoni rapporti per le figlie. La donna spiegò anni fa: “Il primo periodo è stato duro, ma ora dopo quattro anni possiamo dire tutti che siamo sereni”.

Barbora è attualmente single e concentra la sua vita tra il lavoro e gli affetti, in particolare appunto le figlie a cui è molto legata. L’attrice non ha una pagina Instagram e sul web si trovano sue Fanpage con lei invece che è molto attenta a mantenere la propria privacy. Ormai la donna è ‘italianizzata’ e addirittura in questi giorni uscirà un film in siciliano con Toni Servillo ed Elio Germano. Ai microfoni del Messaggero la donna si è cosi confessata:

“Sono nata e cresciuta in Cecoslovacchia ma ormai ho vissuto più in Italia che li. Possiamo dire che ho due case. A volte torno li per la mia famiglia anche se mi sento quasi come un ospite. Tornarci? Chi lo sa, a priori non escludo mai niente e magari un giorno. In passato ho pensato a chi me lo ha fatto fare di venire in Italia ma ora è cambiato tanto”.