Barella: “Emozioni Notti magiche? Avevo -7 anni”/ Video: gaffe Scarnati, poi le scuse

Grande protagonista della sfida dei quarti di finale contro il Belgio, Nicolò Barella ha fatto il giro del web per un siparietto avvenuto ieri in conferenza stampa. Intervenuto da Coverciano per fare il punto sulla Nazionale in vista del match di Euro 2020 in programma domani contro la Spagna, il centrocampista dell’Inter ha dovuto fare i conti con la gaffe di una giornalista…

Donatella Scarnati, nota cronista di Rai Sport, è incappata di un lapsus. «Mi racconti le tue notti magiche? Tu avevi solo 7 anni nel 1990, però ci racconti le notti magiche qui in ritiro…», le parole rivolte a Nicolò Barella. Solo che la mezzala di Cagliari nel 1990 non era nato, forse non era nemmeno nei progetti dei suoi genitori, considerando che è nato sette anni più tardi.

La domanda di Donatella Scarnati ha subito lasciato sbigottito Nicolò Barella, che si è girato verso il responsabile della comunicazione della FIGC, Paolo Corbi. Quest’ultimo ha ironizzato: «Mondiali del Novanta, un po’ di meno…». Il centrocampista dell’Inter ha dunque evidenziato: «Avevo -7 anni». Barella non era ancora nato e il siparietto ha fatto, come spesso capita al giorno d’oggi, il giro del web. La giornalista di Rai Sport è poi tornata sull’accaduto su Twitter, scusandosi: «Chiedo scusa ho sbagliato. Ho fatto una grande confusione. Barella nato nel 1997 ho detto “nel 90 avevi 7 anni”. Un lapsus. Mi dispiace e mi scuso con le persone che mi hanno ascoltato». Grande sostegno da parte dei colleghi, a partire da Fabrizio Biasin: «Che Donatella Scarnati sia una giornalista esemplare lo dice la sua carriera, che sia anche una bella persona lo dimostra il fatto che abbia sentito il bisogno di chiedere scusa per questo peccato veniale (leggi “cazzata”). Ad avercene».

