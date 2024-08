L’INCONTRO CON BRANKO MILANOVIC E JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO AL MEETING DI RIMINI 2024: COME VEDERLO IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Tra gli speaker internazionali più famosi (e certamente attesi), nella giornata di oggi sul palco del Meeting di Rimini 2024 saliranno l’economista – esperto in tema di disuguaglianze economiche, oltre che già docente della City University newyorchese – Branko Milanovic e José Manuel Durão Barroso – ex presidente della Commissione Europea ed attuale presidente non esecutivo della Goldman Sachs International – in una lunga riflessione che cercherà di sfatare uno dei miti più diffusi (e scorretti) sul pensiero alla base del sistema economico capitalista.

Ai temi al centro dell’evento ci arriveremo a brevissimo perché prima ci preme ricordare a tutti i curiosi che l’incontro con Milanovic e Barroso (mediato ed introdotto dall’economista senior del Fondo Monetario Internazionale e della Fondazione per la Sussidiarietà Rosa Samuele) si terrà – ovviamente – nella giornata di oggi, martedì 20 agosto 2024, sul palco del Meeting di Rimini allestito all’interno della Sala Gruppo FS C2; mentre l’orario da tenere a mente è quello delle 15:00.

Per prendere personalmente parte all’incontro è necessario – come in tutti gli altri casi – ottenere l’accredito tramite il sito ufficiale del Meeting di Rimini 2024, mentre tutti coloro che non riusciranno a raggiungere il comune romagnolo potranno anche utilizzare l’apposita diretta streaming che verrà avviata pochi minuti prima dell’incontro con Milanovic e Barroso: la trovata sul profilo ufficiale YouTube del Meeting, ma anche comodamente in calce a questo articolo.

MILANOVIC E BARROSO SUL PREZZO (CHE TUTTI PAGHIAMO) PER LE DISUGUAGLIANZE ECONOMICHE AL MEETING DI RIMINI 2024

A differenza della maggior parte degli altri incontri organizzati durante il Meeting di Rimini 2024, Milanovic e Barroso non partiranno da nessuna domanda essenziale, ma dal pensiero – tanto diffuso, quanto purtroppo scorretto – che l’economia si basi sul semplice paradigma di un agente che massimizza il consumo e di un’impresa che massimizza i profitti creando (e qui, come si suol dire, casca l’asino) un sistema complessivamente equo e privo di disuguaglianze.

In realtà – spiega la sinossi dell’incontro con Milanovic e Barroso – non è così e la dimostrazione è purtroppo davanti ai nostri occhi in un periodo storico in cui (specialmente nei paesi più ricchi) le disuguaglianze e le ingiustizie economiche stanno aumentando a dismisura: un pensiero più volte ribattuto da numerosi economisti in tutto il mondo che hanno anche formulato alcune ipotesi di interventi per ridurre la disparità sociale.

Partendo dagli spunti dei suoi predecessori Milanovic al Meeting di Rimini 2024 rifletterà proprio su quegli interventi, mentre il collega Barroso risponderà alle domande del pubblico sulle politiche economiche e sociali che sono state messe in campo negli ultimi anni per affrontare il problema, tanto in ottica europea, quanto in ottica globale.