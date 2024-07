Meeting di Rimini 2024: presentato oggi il programma completo/ Tutte le info: date, ospiti, mostre ed eventi

“Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?“: attorno a questa – fondamentale – domanda ruoterà l’intero Meeting di Rimini che in questo 2024 è giunto alla sua 45esima edizione, sempre ospitata presso la Fiera di Rimini e ricca di eventi, incontri, confronti e un ricco palinsesto di spettacoli e attività pensate tanto per i piccoli, quanto per gli adulti. Le date da fissarsi sul calendario sono quelle che vanno dal 20 al 25 agosto – ovviamente 2024 -, mentre proprio oggi all’Ambasciata italiana della Santa Sede è stato presentato il programma completo che ci accompagnerà (e terrà compagnia) per tutte e cinque le giornate del Meeting di Rimini: presenti durante il breve convegno assieme al presidente del Meeting Bernhard Scholz diversi ospiti istituzionali tra cui l’ambasciatore Di Nitto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il vice del Csm Fabio Pinelli; ma non mancavano neppure Maria Bianca Farina (presidente Ania) e Barbara Marinali (presidente Acea).

West Coast Meeting 2024 Finale Ligure: programma 28-29 giugno/ Diretta streaming: Prades, Bardazzi e Tosoni

Partiamo da un po’ di numeri: l’edizione del 2024 del Meeting di Rimini – sempre più vicina alla partenza ufficiale – si estenderà su ben 120mila metri quadri di fiera e vanterà circa 140 diversi convegni tenuti da 450 relatori; come sempre non mancheranno le mostre – quest’anno saranno 14 – e gli spettacoli – 17 -, così come è stato deciso di estendere ulteriormente a quasi 4mila metri quadrati l’area del Villaggio Ragazzi Yoga e – sui 15mila – quella riservata alla Cittadella dello Sport. Anche nel 2024 (ed è uno degli aspetti caratterizzanti dell’evento) si conferma la completa gratuità del Meeting di Rimini, con i curiosi che intendono partecipare che non dovranno far altro che scaricare l’app dedicata – disponibile sia per i classici iOS ed Android, che per i dispositivi Huawei – che oltre alle utili news e agli aggiornamenti permette di prenotare il proprio posto a mostre e convegni.

West Coast Meeting Finale Ligure 2024 programma oggi 27 giugno/ Diretta streaming: Cottarelli, Don Pigi Banna

Il programma e gli ospiti principali del Meeting di Rimini 2024: tutte le info utili

Insomma, il Meeting di Rimini 2024 sta per entrare nel vivo, e in attesa di prendervi parte ci teniamo a lasciare a tutti voi lettori alcuni tra i nomi – nazionali e internazionali – che quest’anno parteciperanno in qualità di ospiti, relatori ed anche espositori; ma prima vi ricordiamo che cliccando su questa parole potete raggiungere il sito ufficiale del Meeting dove è stato già pubblicato il (lungo!) programma completo, corredato dalle mostre, dagli spettacoli e dagli eventi del Villaggio Ragazzi e della Cittadella sportiva. Il punto di partenza tra ospiti e programma – tanto per noi, quando per lo stesso Meeting di Rimini 2024 – è fissato per le ore 12 del 20 agosto quando il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa darà il via ufficiale alle danze con l’incontro ‘Una presenza per la pace‘.

West Coast Meeting 2024 Finale Ligure, programma oggi 26 giugno/ Diretta streaming: Cornus e docufilm Altavia

Tra le tante presenze (e vi invitiamo una seconda volta a consultare l’elenco completo e tutto il programma sui sito ufficiale dell’evento) istituzionali non possiamo non citare Antonio Tajani e Matteo Salvini; accompagnati al Meeting di Rimini 2024 anche da Paolo Gentiloni, da Augusto Barbero – presidente della Corte Costituzionale -, da Fabio Pinelli, da Renato Brunetta, dal presidente della Banca d’Italia Fabio Panetta e dall’intero Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà.

Come se non fosse già abbastanza durante tutti e 5 i giorni del Meeting di Rimini 2024 ci saranno banchetti e stand di diversi Ministeri – tra cui: Ambiente e sicurezza energetica, Infrastrutture, Beni culturali e Istruzione e merito – e di ben undici regioni; mentre al dicastero di Tajani è stato offerta un’intera area dedicata al tema ‘C’è un’Italia che coopera‘.

Bernhard Scholz sul programma: “Il Meeting di Rimini 2024 sarà l’antidoto contro odio, disprezzo, complotti e polarizzazioni”

“Essenziale – ha commentato oggi durante la presentazione del programma Antonio Tajani, richiamando il titolo del Meeting di Rimini 2024 – è la ricerca della pace, specie in un momento come questo” fatto di guerre e tensioni di cui pagano il prezzo “altissimo (..) i civili“, ma “Essenziale è [anche] mettere l’uomo al centro, difendere una visione etica sui grandi temi come l’IA [ed] Essenziale è l’impegno per la crescita“: tutti temi, ha ribadito Tajani passano la parola a Scholz, “al centro della Presidenza italiana del G7“.

“Essenziale – ha fatto immediatamente eco al ministro, Bernhard Scholz – è ciò che genera una vita piena, libera e responsabile e una vita sociale feconda e solidale“; e citando il recentissimo attentato a Donald Trump il presidente del Meeting di Rimini 2024 ha ricordato la drammatica “vulnerabilità della democrazia“. Il Meeting di Rimini col suo programma 2024 – in questo delicato contesto – sarà “antidoto contro i veleni dell’odio e del disprezzo, dei complottismi e delle polarizzazioni” e non a caso al centro sono stati posti “i temi delle grandi sfide” contemporanee perché – ha concluso – “l’essenziale non è una riduzione austera a un minimo necessario, ma ciò che fa vivere e fiorire tutto, che apre a un orizzonte di senso per il nostro lavoro, per l’educazione [e] per il nostro impegno“.

Apre il suo intervento nel segno dell’Essenziale – sempre dopo la presentazione del programma 2024 – anche Fabio Pinelli che parlando del Meeting di Rimini ha tirato in ballo il tema della “giustizia (..) rappresentato dai tanti magistrati italiani competenti ed autorevoli che operano per il ‘bene’ del Paese“; come nel caso di “Rosario Livatino” che al Meeting “verrà ricordato” in una serie di interventi e mostre, “certamente per il sacrificio della sua giovane vita, ma anche per il modello di magistrato che ha proposto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA