Barù a Delia Duran: “Non era meglio una spa in Svizzera?”/ GF Vip “Con medici buoni…”

Barù Gaetani è stato protagonista di un confronto con Delia Duran all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due sono tra i concorrenti più “recenti” del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in quanto entrambi sono entrati da poche settimane e nelle scorse ore si sono ritrovati da soli a parlare seduti sul divano. Un’occasione che Delia ha colto al balzo per tornare a discutere dei suoi problemi di coppia con Alex Belli, con la donna che ha rivelato che tra l’attore di Centovetrine e Soleil Sorge nel format targato Mediaset non sono stati vissuti soltanto momenti di passione, ma anche di intimità.

Con Soleil che nel contempo ha smentito queste dichiarazioni e ha minacciato a tutti di rivelare un segreto che riguarda la coppia formata da Duran e Belli, l’attenzione di Barù si è invece concentrata sulle soluzioni adottate da Delia e Alex per provare a ritrovarsi e a rimettere in piedi il loro rapporto, conferendogli basi solide per progettare un futuro congiunto.

BARÙ A DELIA DURAN: “NON POTEVI FARE CURE RILASSANTI O UN VIAGGIO?”

Nella Casa del GF Vip, Barù Gaetani a Delia Duran ha chiesto se anziché entrare nel reality show, per lei non sarebbe stato meglio sposare una soluzione diversa, che le consentisse di ritrovare se stessa e far riaffiorare l’amore tra lei e Alex: “Ma non era meglio andare tipo in una spa in Svizzera con dei medici buoni che ti parlavano, che facevi delle cure rilassanti, magari, o fare un viaggio?”, ha affermato il nipote di Costantino della Gherardesca.

Immediata la replica di Delia: “Questo era quello che doveva fare Alex se mi voleva recuperare veramente“. Barù, però, non ha compreso subito le sue affermazioni: “Portare te o andare lui?”. Delia: “Se lui voleva veramente fare un passo indietro e prendersi cura di me, doveva fare questo”. Insomma, esattamente le stesse esternazioni già registrate nelle settimane precedenti: niente di nuovo sotto il sole.

