Barù attacca Delia Duran “Paracu*ata ciò che fai con Alex”/ “Non rompere i cog*ioni…”

Notte di confronti infuocati nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Al termine della puntata con Alfonso Signorini, alcuni vipponi tra cui Barù, Delia Duran e Manila Nazzaro si sono ritrovati in camera da letto dove tra Delia e Barù è andato in scena l’ennesimo confronto. Nel corso della puntata, Barù ha ammesso di essere stanco dei blocchi che vengono riservati alla storia tra Alex Belli e Delia Duran non credendo a nessuno dei due. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, dopo aver lasciato il beneficio del dubbio a Delia, è convinto che lei sia coinvolta in tutta la vicenda esattamente come Belli.

Barù, inoltre, non condivide il concetto di amore libero e, in camera da letto, non nasconde il proprio punto di vista. “Ora siete paladini del mondo gat, ma non è vero. E’ tutto una paracu*ata”, afferma Barù. “No, aspetta. E’ stato lui a tirare in ballo quest’amore libero“, ribatte Delia. “Ancora con quest’amore libero? Non rompere i fondelli e torna dal tuo Alex. L’amore ha un prezzo, non è libero“, replica Barù che non riesce a convincere Delia, ferma sulla propria posizione. Cliccate qui per vedere il video.

Barù contro Delia Duran: duro scontro in diretta

Barù e Delia Duran si erano già scontrati durante la 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quale Alfonso Signorini ha mostrato alla moglie di Alex Belli un filmato con i vari pareri della casa sulla situazione. Delia, in particolare, non ha gradito le parole proprio del nipote di Costantino Della gherardesca. “Prima devi indagare per giudicare una persona che non conosci”, ha sbottato la modella venezuelana.

“Lui dice che non hai una capacità intellettuale, come rispondi a queste accuse?”, ha poi detto Alfonso Signorini svelando il pensiero di Barù a Delia. “Non me l’aspettavo da Barù..di dire una cosa del genere”, ha risposto Delia Duran. “Stavo dicendo che una donna ferita come te non è capace a reggere il gioco”, ha concluso il nipote di Costantino Della Gherardesca.

