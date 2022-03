Barù choc “Jessica? Ci provo con lei, perché mi annoio…”/ La confessione a Soleil

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge incalza Barù Gaetani sui sentimenti per Jessica Sélassié

Si avvicina la finale del Grande fratello vip e intanto Soleil Sorge vuole vederci chiaro sui continui tira e molla che si registrano nella Casa tra Barù Gaetani e l’annunciata pretendente, Jessica Sélassié. In un confronto voluto con Barù, infatti, Soleil incalza lo chef sui sentimenti, rispetto al sospetto urlato da Jessica -che lui stia giocando sporco, fingendo un interesse nei suoi riguardi, per ottenere visibilità e un posto in finale- e il diretto interessato si difende a spada tratta. Dichiara di essere sempre stato chiaro con la princess, lasciando intendere di non aver mai risposto in positivo al desiderio dell’etiope di avviare una lovestory tra loro e di aver evitato persino i contatti fisici con l’etiope, al fine di non illudere la pretendente, per poi ammettere: “Mi annoio e mi piace flirtare”.

“Lei dice che non capisce nulla -esordisce mettendo spalle a muro Barù, Soleil Sorge, nel tentativo di fare chiarezza al pubblico sulla “coppia vippona”, “Jeru”-, quando gli dai segnali di interesse, e dice che quando lei ti ha accusato di usarla tu l’hai rassicurata del fatto che lei non ha capito nulla, inducendola così a pensare ad un interesse da parte tua verso di lei. “. Lo chef rompe il silenzio, stizzito, sulla frequentazione con Jessica, senza reticenza alcuna: “Mi annoio e mi piace flirtare… i segnali li do, non faccio il monaco, non riesco a non giocare, anche per passare un po’ di tempo lo faccio, ma non ho mai nascosto che non farei del sesso con lei, non voglio nessuna storia”. Soleil a questo punto mette in dubbio la veridicità della condotta di Jessica Sélassié nel gioco: “Lei continua a fare leva su di te, e l’amore tra voi non sboccia… o è insistenza per dinamica da parte di Jessy…”. … “. “Oppure ci siamo persi qualcosa, noi”, fa eco all’italo-americana, poi, Davide Silvestri.

Barù Gaetani a cuore aperto al Grande fratello vip 6, prima della finale

Visibilmente provato per i quesiti posti da Soleil Sorge insieme a Davide Silvestri -sulla conoscenza in corso al Grande fratello vip 6 con Jessica Sélassié- quindi, Barù Gatani chiarisce una volta per tutte la sua posizione. Lui fa sapere di non nutrire alcun interesse per la princess, rispetto ad una possibile storia d’amore tra loro: “Io ho la coscienza pulita, perché non l’ho baciata , non è successo nulla”. Ma Soleil non è poi così convinta della versione di Barù : “Lei sembra alludere al fatto che tra voi ci sia stato qualcosa”.

Ma sarà davvero così? Intanto, Soleil e Jessica sono tra i gieffini più quotati alla vittoria del reality, quando ormai manca poco alla finale prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5 (occasione in cui Soleil potrebbe rivelarsi il terzo giudice de La pupa e il secchione 2022).





