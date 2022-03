Grande Fratello Vip, pagelle 47a puntata/ Davide finalista, Soleil eliminata “rompe” con Alex Belli

Pagelle Grande Fratello Vip 47a puntata: Alex Belli oramai “bollito”

Si è conclusa la 47esima puntata del Grande Fratello Vip con una doppia eliminazione. La prima concorrente eliminata è Miriana Trevisan che ha perso al televoto contro Jessica Selassiè e Davide Silvestri. A sorpresa la ex ragazza di Non è la Rai è stata la meno votata ed è costretta a lasciare la casa del GF VIP. Un’esperienza davvero unica per la Trevisan che in studio racconta: “sicuramente a trovare me stessa, capire tante cose di me che avevo tralasciato o trascurato per curare mio figlio, la mia famiglia, mio padre. Qui mi sono dovuta confrontare con i miei difetti, i miei problemi e il mio essere donna. E’ stata dura, non è facile per niente, non hai dei punti di riferimento, me la sono giocata bene fino in fondo. Ad essere sinceri è difficile”. (Voto 6)

Prima del verdetto del televoto torna anche Alex Belli in versione “deserto” per un confronto con Soleil Sorge. L’attore di Centovetrine ha scritto una insensata lettera all’amica, ma è l’ennesimo vano tentativo di cercare visibilità. (Voto 2) La stessa Soleil Sorge replica seccata: “lettera inutile come ultimamente fa per rientrare per dire non so cosa. Mi è dispiaciuto come si sia rovinata la nostra amicizia, ma io ho sempre voluto che tornasse con Delia e recuperasse il suo matrimonio”. Una lettera rispedita al mittente con Soleil che precisa “mi ha ferito perchè per me l’amicizia ha lo stesso valore dell’amore”. (Voto 7)

La 47esima puntata del Grande Fratello Vip prosegue poi con una secondo televoto flash. Alfonso Signorini avvisa i vipponi: “sarete questa sera costretti, obbligati, a fare una scelta estremamente difficile”. Attenzione questo televoto ha un doppio esito: il vip più votato sarà finalista e quello meno votato sarà eliminato. A decidere i due prescelti sono i concorrenti che alla fine nominano Soleil Sorge e Davide Silvestri. Prima di scoprire il verdetto del pubblico c’è un momento davvero emozionante con Lulù Selassié.

La principessa in settimana ha racconta la linea della vita rivivendo alcuni dei momenti più belli e difficili della sua vita: dal razzismo allo stalking. “La mattina quando mi svegliavo era un incubo, sapevo che dovevo andare a scuola, non ci volevo andare e volevo stare con la mamma” racconta Lulù che confessa – “mi sono sentita diversa per la prima volta quando questo bambino di 7-8 anni mi disse ‘negra’ e da lì mi sentii diversa. Iniziarono a trattarmi come se fossi una persona da non frequentare”(Voto 7). Una pagina di vita in cui tantissimi possono ritrovarsi.

Durante la puntata si parla anche della conoscenza tra Barù e Jessica. I due hanno costruito una capanna per nascondersi dalla telecamere, ma il loro rapporto non ha alcun evoluzione. “Ci siamo abbracciati, non baciati” – dice Jessica (voto 4), mentre Barù (voto 4) precisa: “un pò di calore umano, sono 75 giorni che non faccio nulla, nemmeno autoerotismo. Sono molto fiero di me”.

Sul finale il verdetto: Davide Silvestri vola in finale, mentre per Soleil è arrivato il momento di lasciare la casa! Una volta uscita passerella, Alfonso Signorini le comunica che sarà in studio nella puntata di giovedì e la stuzzica proponendo una notte con Alex Belli, ma la ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è interessata. Ennesimo due di picche all’attore che dallo studio replica: “sei troppo sicura, Fly down”.

