Barù fa le carte a Miriana al GF Vip: “Niente amore”/ “Ma avrai soldi, che te frega?”

Barù, Miriana e le carte: questo è il curioso “triangolo” formatosi in queste ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Sì, perché anche i vipponi più spiati d’Italia avvertono l’atmosfera da ultimo giorno dell’anno e quindi si interrogano sul futuro e su cosa potrà riservare il 2022 a ciascuno di loro in termini di soddisfazioni personali e professionali. Naturalmente, l’auspicio, che condividiamo anche noi de “ilsussidiario.net”, è che possano essere 365 giorni permeati unicamente da emozioni positive e traguardi importanti, ma c’è chi, tra gli inquilini, ha provato a scrutare tra le pieghe del destino nel tentativo di comprendere quali siano le intenzioni dell’anno nuovo.

Si tratta, appunto, di Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, che tra il serio (poco) e il faceto (tanto), ha letteralmente fatto le carte a Miriana Trevisan, anticipandole cosa le riserverà l’avvenire. Fra la curiosità degli altri vip radunati attorno al tavolo (presente anche Giucas Casella), Barù, utilizzando anche la gestualità tipica del cartomante, si è rivolto all’ex volto di “Non è la Rai” dicendole: “L’amore scordatelo, però avrai i soldi quindi che te frega”.

BARÙ GAETANI E LE CARTE DI MIRIANA: LA REAZIONE DELLA CONCORRENTE DEL GF VIP 2021

Successivamente alle parole di Barù Gaetani dopo la lettura delle carte, Miriana Trevisan è scoppiata in una fragorosa risata, accompagnata dalla reazione divertita degli altri suoi compagni d’avventura nella Casa del GF Vip 2021. Un filo di spensieratezza, quello regalatole da Barù, dopo i giorni difficili vissuti a seguito della notizia della morte dello zio a cui la donna era tanto legata e dopo l’uscita dal reality show di Biagio D’Anelli, con il quale stava nascendo un legame speciale, sfociato più volte nel bacio e in alcune promesse fatte dall’uomo nei confronti della Trevisan: “Ci vediamo fuori dalla Casa”, “Non vedo l’ora di conoscere tuo figlio” e così via.

Staremo dunque a vedere se Barù si sarà sbagliato nella profezia per il 2022 di Miriana, perlomeno sotto il profilo sentimentale, dove la showgirl sembra essersi ritagliata una sua dimensione…



