Barù Gaetani choc: “È l’accendino per il crack?”/ Gaffe al GF Vip 2021: “Scusate…”

Barù Gaetani, una delle new entry all’interno della Casa del GF Vip 2021, si è reso protagonista di uno scivolone sul crack che non è passato inosservato agli spettatori del reality show di Canale 5. Il nipote di Costantino della Gherardesca, infatti, è stato immortalato mentre dialogava con alcuni dei suoi coinquilini, in particolare con Gianmaria Antinolfi e Jessica Selassiè, quando a un certo punto un oggetto ha attirato la sua attenzione. Così, dopo esservisi avvicinato con aria incuriosita, ha deciso di chiedere loro aiuto per risolvere il mistero che si trovava di fronte.

“Ma che cos’è questo?”, ha domandato agli altri concorrenti del GF Vip Barù Gaetani, scoprendo che alcuni di loro, sulle prime, non erano in grado di fornire una risposta soddisfacente al suo quesito. Dopo alcuni tentennamenti giunti da più parti, è stato Gianmaria a replicare all’interrogativo, sottolineando che si trattava di un accendino. “Un accendino per…?”, ha ancora chiesto con aria smarrita l’uomo, a cui questa volta ha risposto la princess Jessica: “Per la ricarica”. Capitolo chiuso? Niente affatto, perché a quel punto è partita una battuta che non solo non ha fatto ridere, ma ha anche suscitato indignazione sul web…

BARÙ GAETANI E IL CRACK: SCIVOLONE AL GF VIP 2021, POI LE SCUSE

L’accendino che Barù Gaetani ha osservato ripetutamente da vicino nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 si è ritrovato suo malgrado protagonista di uno scivolone da parte del concorrente, che, dopo avere ricevuto una prima spiegazione da Jessica in merito alla sua utilità, ci ha scherzato su, dicendo: “Per il crack“. Un’affermazione accompagnata da leggerezza e spensieratezza, tanto che, evidentemente, i presenti gli hanno fatto notare come fosse inopportuna quell’uscita con occhiatacce non visibili in diretta: questo perché, subito dopo, Barù ha chiesto scusa per quelle parole.

Sicuramente il suo intento era unicamente quello di suscitare le risate dei suoi compagni d’avventura e di portare un po’ di spensieratezza tra di loro, ma solo a posteriori si è reso conto di come quella frase sulla droga, che produce effetti devastanti sull’uomo (i preti missionari in Brasile, ad esempio, la combattono ormai da tempo immemore lungo le strade del Paese sudamericano, dove miete numerose vittime), non fosse per nulla divertente. Anzi.



