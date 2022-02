Barù, previsioni vincitore del GF Vip:”Soleil!”/ “È stata una gran protagonista”

Grande fratello vip 6: Giucas Casella e Barù fanno scommesse sulla vittoria finale

Il prossimo 14 marzo 2022, su Canale 5, si terrà la messa in onda della finale del Grande fratello vip 6, e in un nuovo dialogo nella Casa Giucas Casella e Barù si dicono entrambi pronti a scommettere sulla vittoria di Soleil Sorge, nonostante le critiche che l’italo-americana riceve dentro e fuori la Casa, di chi la taccia di aver inscenato un triangolo montato ad arte con Alex Belli e Delia Duran. Parlando a Barù, a poche ore dalla nuova diretta del 28 febbraio 2022, Giucas nel dettaglio si dice scommettitore che “Soleil possa vincere” sbaragliando la concorrenza dei vipponi e Barù approva, perché a suo avviso lei può dirsi “una grande protagonista del reality”. A detta di Giucas, poi, ci sono dei motivi validi per cui lei meriterebbe la vittoria finale, ovvero le continue scelte nel gioco di mettersi in discussione e di chiedere scusa dopo gli errori commessi.

Jessica Selassié, Soleil la stronca “Barù? Nulla tra voi"/ "Non elemosinare amore!”

Soleil Sorge vincerà il Gf vip 6? Parlano Barù Gaetani e Giucas Casella

Anche a detta di Barù Gaetani, Soleil Sorge (che ora consola Jessica Sélassié sulle pene d’amore, ndr) meriterebbe in pieno, alla luce di più meriti, la vittoria finale del Gf vip 6 in corso, soprattutto perché “si è lasciata andare più di tutti e si è esposta più di tutti nella Casa dei vipponi”. “C’ha le pal*e -chiosa poi, Giucas Casella, nella confidenza con lo chef, sull’italo-americana-. Ha fatto le montagne russe”.

Soleil Sorge/ Abbracci con Delia Duran, ma l'influencer non si fida: ci sarà pace?

Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori si divide via social su Soleil Sorge, in primis a margine del progetto benefico che l’italo-americana anticipa ora nella Casa, in prospettiva della sua uscita di scena dal gioco: “La beneficenza si fa e non si dice”; “Cosa non si farebbe per arrivare in finale”; “Fuori Soleil”. Ma a difenderla dai detrattori ci sono i fedeli supporter: “Brava Sole”; “Soleil sei grande”.

LEGGI ANCHE:

Barù Gaetani/ Con Jessica Selassié vero amore o solo strategia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA