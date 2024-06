Bastian Muller, fidanzato Ilary Blasi/ Ma quale crisi, la dedica social della conduttrice: “Ti amo!”

Bastian Muller e Ilary Blasi sono sempre più innamorati? La conduttrice e il calciatore tedesco che gioca come centrocampista dell’Alemannia Aachen sarebbero in crisi stando a quanto trapelato nelle ultime settimana. A lanciare il gossip è stata l’esperta Deianira Marzano che ha segnalato “la Blasi e il compagno si sono lasciati? Non si vedono da un mese insieme”. E’ davvero così oppure è solo l’ennesimo gossip senza senso? Non è dato saperlo, anche se sul profilo Instagram ufficiale della conduttrice sono scomparse tutte le foto scattate in compagnia del fidanzato Bastian Muller. Naturalmente questo dettaglio fa pensare che l’indiscrezione bomba lanciata da Deianira Marzano possa essere vera, ma in questo caso lo stesso varrebbe anche per l’ex marito Francesco Totti che ha rimosso tutte le foto con la fidanzata Noemi Bocchi.

In realtà dietro questa scelta da parte di entrambi non c’è alcuna crisi di coppia con i rispettivi nuovi partner, ma una strategia messa a punto dai rispettivi legali della ex coppia in vista del processo di separazione. Del resto poco tempo fa Ilary Blasi sui social aveva scritto una bellissima dedica d’amore la fidanzato Bastian Muller dopo una bellissima vacanza trascorsa in Sudafrica.

Bastian Muller e Ilary Blasi, un amore lontano dai social

“Grazie per questa meravigliosa sorpresa. È stata un’esperienza incredibile, ti amo” – il messaggio che Ilary Blasi ha scritto e dedicato al fidanzato Bastian Muller. La conduttrice negli ultimi mesi ha vissuto una bellissima vacanza in Sudafrica con il compagno condividendo una serie di scatti sui suoi profili social. Anche nel salotto di Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin, Ilary Blasi aveva confermato la storia con il calciatore dichiarando: “sono serena e il mio ‘compagno di viaggi’ sta bene. Adesso sono molto positiva e curiosa, mi lascio sorprendere dalla vita”.

L’amore tra Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller è iniziato nel novembre 2022 quando i due sono stati pizzicati dal settimanale Chi. Non è dato sapere come si sono conosciuti, anche se sicuramente i due si saranno incontrati durante uno dei loro tanti viaggi visto che Bastian vive a Francoforte, mentre Ilary a Roma.











