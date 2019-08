BATTITI LIVE 2019, BARI/ Diretta e scaletta: da Fabrizio Moro a Valeria Marini

BATTITI LIVE 2019 TORNA PROTAGONISTA A BARI

Battiti Live 2019 torna in onda oggi, mercoledì 7 agosto, in prima serata su Italia 1, con la quinta ed ultima tappa. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono la serata finale della kermesse musicale dell’estate più famosa del Sud Italia dal suggestivo molo San Nicola di Bari. Davanti ad una folla immensa, si esibiranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e non facendo cantare e ballare anche i telespettatori. Anche nella serata finale, sul palco, accanto ad Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ci sarà il corpo di ballo che renderà anche più festosa l’atmosfera. A raccogliere le domande del pubblico per tutti gli artisti che si alterneranno sul paco nel corso della serata sarà la sempre più brava Mariasole Pollio, webstar e attrice 16enne.

SCALETTA CANTANTI BATTITI LIVE 2019 BARI

Per la quinta ed ultima tappa del Battiti Live 2019, sul palco di Bari, saliranno due artisti internazionali ovvero gli Ofenbach, duo parigino con la hit “Be Mine” e l’americana Lp con “Lost on you”. Sul palco, poi, si alterneranno: Alessandra Amoroso con “Forza e Coraggio” e “La stessa”; i Boomdabash con il singolo “Per Un Milione” e insieme alla Amoroso nel tormentone “Mambo Salentino”; i Måneskin con “L’altra dimensione” e “Torna a casa”; Achille Lauro con la sua “Rolls Royce” e alcuni estratti dall’album “1969”; Francesco Renga con “Prima o poi” e “Il mio giorno più bello del mondo”; Max Pezzali con “Welcome to Miami” e “Sei un mito”; Fabrizio Moro in “Pensa”, “Non mi avete fatto niente” e “Ho bisogno di credere”; Annalisa si esibirà con “Avocado toast” mentre Elodie farà ballare tutti con il brano “Margarita”. E ancora: Elettra Lamborghini con “Tocame” e “Pem Pem”; Joey con “La Rockstar”; Francesco Gabbani con “È un’altra cosa” e “Occidentali’s karma”; la Dark Polo Gang con “Sex on the beach” e “Cambiare adesso”; Mr Rain accompagnato da Annalisa in “Un domani” e poi con la sua “Ipernova”. Infine, spazio a Valeria Marini con il suo nuovo brano “Me Gusta” e a Gabry Ponte.

IL BILANCIO SU “BATTITI LIVE” DEL PRESIDENTE DI RADIO NORBA

Anche l’edizione 2019 del Battiti Live è stata un vero successo come ha sottolineato il presidente di Radionorba Marco Montrone. “Le piazze piene ed entusiaste in modo inverosimile, gli ascolti in tv, locale e nazionale, più alti di sempre, gli artisti più forti sul nostro palco, i brand di caratura mondiale che hanno voluto affiancare la propria immagine a quello di Battiti Live. Sono tutti tasselli di un puzzle che ci permette di portare a casa una stagione meravigliosa” – ha spiegato il presidente di Radionorba – “Battiti Live 2019 si è dimostrato ancora una volta più forte di qualunque avversità grazie alla professionalità della nostra produzione e della nostra struttura tecnica. Siamo fieri di ciò che abbiamo fatto e orgogliosi di aver dato, anche quest’anno, il nostro contributo alla promozione della Puglia, un valore che ci portiamo dietro sin dalla prima edizione”.



