Battiti Live 2022 Compilation/ Diretta e scaletta: da Fedez a Elodie, tutti i nomi…

Battiti Live 2022 compilation: anticipazioni e diretta in onda questa sera

Dopo la decisione di Mediaset di omaggiare la memoria di Olivia Newton-John con la messa in onda del film “Grease” nella prima serata di ieri, oggi, mercoledì 10 agosto, in prima serata, torna l’appuntamento con Battiti Live 2022. Sul palco, nelle vesti di padroni di casa, ci saranno, come sempre, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che, tra un’esibizione e l’altra, lasceranno la parola a Mariasole Pollio che darà la possibilità al pubblico di rivolgere domande ai vari artisti.

Fedez, Chiara Ferragni rivelazione choc/ "Ero terrorizzata all'idea che mi avesse presa in giro"

Quella in onda questa sera, tuttavia, non è una puntata inedita di Battiti Live 2022 compilation. La kermesse musicale itinerante di Radio Norba, infatti, si è conclusa ufficialmente con la serata trasmessa da Trani. Questa sera andrà in onda una compilation ovvero un best off delle varie esibizioni.

Battiti Live 2022 compilation: i cantanti sul palco

Non si sa quali esibizioni saranno riproposte nel corso della puntata di Battiti Live 2022 in onda questa sera, ma sicuramente, il pubblico di Italia 1 potrà rivedere i cantanti più amati del momento e che, con le loro hit, stanno scalando tutte le classifiche. Sul palco, così, dovrebbero alternarsi:

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci stroncati da Platinette/ "Non hanno ancora..."

Marco Mengoni, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Achille Lauro, Elodie, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Irama, Alvaro Soler, Boomdabash, Annalisa e Alessandra Amoroso e tanti altri.

Come vedere in streaming Battiti Live 2022 compilation

Anche l’ultimo appuntamento della stagione con Battiti Live 2022 compilation potrà essere visto sia in diretta televisiva sintonizzando il televisore su Italia 1 a partire dalle 21.30 sia in diretta streaming. Basterà collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

Attraverso Mediaset Play, inoltre, è possibile guardare anche le singole esibizioni o le puntate precedenti.

Elisabetta Gregoraci, regina di Battiti live 2022/ Sfoggia addominali da urlo alla finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA