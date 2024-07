Battiti Live 2024, le pagelle della 3° puntata: Angelina Mango al top, Mahmood straripante

Il terzo appuntamento con Battiti Live 2024 si è concluso e ha riempito il pubblico di grandi emozioni con la musica dell’estate, tra tormentoni di ieri e di oggi. Tantissimi gli artisti che si sono esibiti sul palco di Otranto, incastonato nella splendida cornice del Castello Aragonese, mentre Alessandra Amoroso è stata protagonista da Ostuni per la tappa on the road. Ripercorrendo quanto accaduto in questo terzo appuntamento televisivo, ecco le pagelle di Battiti Live 2024 per tutti gli artisti che si sono esibiti.

Si parte forte con Angelina Mango, “queen” degli ultimi mesi: il suo medley (9) è dalla potenza travolgente e concentra le grandi hit del suo ultimo anno, e con lei di certo è tutt’altro che “Noia”. Da Ostuni ecco Alessandra Amoroso che, tra successi del passato e di oggi (compreso Fino a qui) incanta e fa cantare la piazza (8). Tananai si divide tra Veleno e Storie brevi (8), Annalisa sempre al top con Sinceramente e Bellissima (8.5), ma la piazza va in delirio con le hit di Mahmood e annesse iconiche coreografie, da Ra ta ta a Tuta Gold (9).

Il giovane Petit proveniente da Amici regala al pubblico un medley dei sui brani (7.5), Geolier (8.5) infiamma Otranto con un medley travolgente (e annesse richieste di bis) e Fedez ed Emis Killa scatenano tutti con Sexy Shop (8). Tormentoni a non finire con i The Kolors (8.5) che non sbagliano un colpo, da Italodisco a Karma, e con i Boomdabash che ogni estate ci offrono nuove emozioni e nuova musica tutta da gustare, con il singolo Love U / Hate U e un medley dei loro successi (8).

Pagelle Battiti Live 2024: eterna Orietta Berti, Mr Rain emozionante

Proseguendo con le pagelle di Battiti Live 2024 per questa terza puntata, a prendersi la scena sul palco è anche Anna (8), vero fenomeno delle ultime generazioni e in cima alle classifiche con il suo album, mentre altri due campioni di tormentoni come Elettra Lamborghini e Shade uniscono le proprie forze per una hit dal titolo Dire fare baciare, molto coinvolgente ma forse lontana dai grandissimi successi del loro repertorio (7.5). Il palco di Battiti Live 2024 mette anche a confronto generazioni differenti, unite però dall’amore per la musica; si passa quindi dal giovanissimo Alfa e dai suoi recenti brani (8) ad un’intramontabile Orietta Berti che sta vivendo una seconda giovinezza con le sue più recenti collaborazioni (8.5).

Il Pagante torna più in forma che mai con Maranza, nuova hit, questa volta in collaborazione con Fabio Rovazzi (8), così come i remix inconfondibili di un sempre travolgente Gabry Ponte (8.5). La nota internazionale è rappresentata dai successi di Sophie and the Giants (8), i Bnkr44 sprizzano energia con Estate 80 e commuovono con un ricordo di Pino D’Angiò (8.5), mentre Mr Rain emoziona come sempre (8).

La conclusione della terza puntata è tutta affidata a giovanissimi artisti della scena musicale italiana: Clara conferma che Diamanti grezzi è sempre più una hit (8) e che il nuovo singolo Ghetto Love con Icy Subzero potrebbe presto diventarla (o forse lo è già), mentre Maninni si divide tra la struggente Spettacolare e la nuova e fresca Amore gourmet (8). Chiusura affidata ai SLF (7.5) e alla musica del DJ brasiliano Zerb che saluta Otranto con il sound delle sue hit (8).