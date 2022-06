Battiti Live 2022, seconda tappa Bari/ Scaletta e diretta steaming: da Achille Lauro…

Battiti Live 2022, anticipazioni e diretta seconda tappa Bari di oggi 18 giugno

Dopo il grande successo ottenuto con la prima tappa che ha visto sul palco artisti come Fedez, Tananai, Rocco Hunt, Fred De Palma e tanti altri che hanno fatto ballare tutto il pubblico presente in piazza, oggi, sabato 18 giugno, torna nuovamente l’appuntamento con Battiti Live 2022. Direttamente dal lungomare Imperatore Augusto di Bari, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, coppia ormai consolidata al timone dell’evento musicale più atteso dell’estate, condurranno la seconda tappa che porterà sul palco altri artisti, tra i più amati dai giovani e non solo. Con loro, poi, ci sarà Mariasole Pollio che raccoglierà le domande e le emozioni del pubblico.

Dopo gli ultimi due anni in cui Battiti Live ha dovuto rinunciare al suo aspetto itinerante a causa della pandemia andando in onda sempre dal Castello Aragonese di Otranto, quest’anno torna in piazza. Dopo la doppia data di Bari, infatti, Battiti Live farà tappa il 2 e 3 luglio a Gallipoli (Lecce); il 10 luglio a Trani.

La scaletta della seconda serata di Battiti Live 2022

Quali cantanti saliranno sul palco di Battiti Live 2022 per la seconda serata? Dopo aver partecipato alla serata evento di Gigi D’Alessio, questa sera, sul palco del lungomare Imperatore Augusto di Bari, saliranno Alessandra Amoroso e Achille Lauro. Spazio, poi, a Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Coez, Alex, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Baby K, Federico Rossi, Hal Quartièr, Fred De Palma e Gabry Ponte.

Anche quest’anno immancabili sono le esibizioni nn the road. I comuni interessati sono Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana e Otranto.. Questa sera, così, Albe si esibirà dalla splendida cornice di Vieste mentre Tommaso Paradiso da Manduria.

Come vedere in streaming la seconda serata di Battiti Live 2022

Battiti live 2022, a luglio, sarà trasmesso in prima serata su Italia 1. Tuttavia, è già possibile vederlo in diretta sia in televisione che in streaming. La diretta televisiva è garantita da Telenorba, l’emittente televisiva di Radio Norba che copre il sud Italia e consente di non perdere neanche un secondo del grande evento musicale dell’estate 2022. Telenorba copre Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. Nel resto d’Italia è invece visibile in chiaro al canale 730 di Sky.

Inoltre è possibile vedere la seconda serata di Battiti anche in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android. Tante, dunque, le possibilità per vedere la serata in diretta.

