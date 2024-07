Fedez e Chiara Ferragni, arriva il colpo di scena: lui torna a seguirla sui social

L’estate da single Fedez la sta trascorrendo paparazzato insieme da ragazze diverse. Solo nelle scorse ore è stato avvistato al Ritual, un’esclusiva discoteca della Costa Smeralda con una misteriosa donna e poi in barca a St. Tropez insieme a Garance Authié, modella francese con cui sembra fare coppia da alcune settimane. È stato beccato anche con la modella italiana Sveva Magatti eppure in queste ore ha catalizzare l’attenzione sul rapper non è la sua estate in giro per l’Italia con belle ragazze ma ciò che è successo sul suo profilo Instagram

I più attenti, infatti, hanno notato che Fedez è ritornato a seguire Chiara Ferragni, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024 Federico Lucia ha chiesto all’ex moglie il ‘follow’ e lei ha accettato. Il gesto non è passato inosservato ed in molti ipotizzano addirittura che possa essere un primo passo verso un prossimo ritorno di fiamma. L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, amica dell’influencer cremonese si è detta certa che dopo l’estate i Ferragnez torneranno insieme. Tuttavia è anche vero che dopo la separazione Fedez e Chiara Ferragni non hanno smesso di lanciarsi frecciate e stoccate.

Chiara Ferragni e Fedez, strani movimenti sui social: torna a seguirla ma poi ci ripensa

Tuttavia, mentre i fan della coppia già sognavano un ritorno di fiamma, Fedez ha smesso di nuovo di seguire Chiara Ferragni su Instagram. Durante la notte ha ripreso a seguirla mentre questa mattina il suo ‘follow’ era sparito. Insomma strani movimenti social per il rapper. Chiara Ferragni e Fedez hanno smesso di seguirsi sui social dallo scorso aprile cioè da quando era stata resa nota la loro separazione ufficialmente. La rottura è avvenuta in maniera molto dura e non sono mancate frecciatine da entrambi le parti.

Fedez è arrivato persino a definire il suo ‘matrimonio tossico’ anche se in un’intervista concessa a Belve da Francesca Fagnani ha rivelato che lei è e per sempre sarà la donna più importante della sua vita. Da parte sua, invece, Chiara Ferragni dopo un presunto flirt con Tony Effe sempre che attualmente abbia un nuovo fidanzato Andrea Bisciotti, chirurgo ortopedico di 30 anni originario della Toscana.