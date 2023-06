Battiti live, Mattia Zenzola nel cast dei ballerini/ Il traguardo dell’ex Amici 22

Mattia Zenzola debutta tra i professionisti di Battiti live 2023: il nuovo traguardo dopo Amici 22

Dopo il trionfo in TV con la vittoria finale di Amici 22, Mattia Zenzola raggiunge un nuovo ed importante traguardo. Si tratta dell’ingaggio per il ballerino latinista, nel cast dei ballerini professionisti di Battiti live 2023. L’evento musicale itinerante nel cuore della musica, che nella line-up degli artisti ospiti sul palco prevede la partecipazione del fenomeno pop più rappresentativo della Generazione Zeta, uscente di Amici 21, Luca D’alessio in arte LDA.

Online, più precisamente via Instagram, é virale in queste ore lo spoiler TV del cast dei ballerini professionisti che animeranno l’evento dell’estate musicale 2023, la cui messa in onda targata Battiti live 2023 é prevista su Italia 1. Come si rileva dallo spoiler contenuto in un post condiviso da una fanpage di Battiti live tra gli altri ballerini ufficializzati nel rinnovato cast dell’evento nel cuore della musica, vi é anche Mattia Zenzola, vincitore assoluto alla puntata finale dell’ultima edizione del talent show TV condotto da Maria De Filippi, Amici 22.

Tra i ballerini confermati a Battiti live, anche Megan Ria

E nella line-up appena ufficializzata, da Amici 22 é inoltre confermata tra le special guest la partecipazione della fidanzata storica di Mattia, Maddalena Svevi. Tra i due la lovestory iniziava e poi giungeva al capolinea sempre al talent show, per il volere della ballerina di dare priorità alle lezioni di danza, il che finiva per spezzare il cuore al ballerino. E oltre ai due ex, la reunion tra Amici 22 nel viaggio musicale di Battiti live 2023 si estende anche a Megan Ria.

Quest’ultima avviava la sua esperienza ad Amici 22 come allieva ballerina del maestro in comune con Mattia, Raimondo Todaro, per poi “tradire” l’insegnante storico passando sotto l’ala protettrice di Emanuel Lo, al serale del talent show. La line-up dei ballerini di Battiti live, infine, include Martina Miliddi, Federica Posca, Carolina Jay Cantore, Maria Grazia Tallei, Sophia Bartoli, Rodolfo Gentilini, Christian Roberto, Giovanni Orefice, Tommaso Stanzani.

