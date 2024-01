Beatrice, Anita, Paolo, Monia e Rosanna: chi è il meno votato al Grande Fratello 2024?/ Cosa dicono sondaggi

Grande Fratello 2024, chi rischia di uscire questa sera tra Anita, Beatrice, Federico, Monia, Paolo, Rosanna, Sergio e Stefano?

Questa sera, lunedì 15 gennaio, torna in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e chi sarà eliminato tra Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Paolo Masella, Rosanna Fratello, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele? In nomination ci sono moltissimi concorrenti ed i sondaggi sono tutt’altro che univoci. Mai come in questo caso, infatti, è veramente molto difficile capire chi sarà l’eliminato perché le percentuali di un o degli altri concorrenti hanno differenze minime. In tutto questo c’è una sola certezza: la salvezza di Beatrice Luzzi. Stando alle votazioni nei vari sondaggi web degli utenti, infatti, a volerla salva sono ben il 53% dei votanti.

A rischio eliminazione dal Grande Fratello 2024, invece, tutti quanti gli altri. Nel dettaglio infatti, in quasi tutti i sondaggi la preferita dal pubblico è Beatrice Luzzi, con percentuali che variano dal 35% al 43%, seguita da Anita Olivieri ma a notevole distanza. A voler salva dall’eliminazione la 26enne, infatti, ci sono solo il 13% o l’11% dei voti. Rischiano di essere eliminati e dover abbandonare la Casa del Grande Fratello 2024 Paolo Masella (solo il 3% degli votanti vuole la sua salvezza) Rosanna Fratello apprezzata solo dal 5% e Monia La Ferrera che nei sondaggi su ‘chi vuoi salvare’ ha raggiunto una media del 6%.

Eliminati Paolo, Rosanna o Monia dal Grande Fratello 2024? Cosa dicono i sondaggi

Dunque stando a quanto riportano i vari sondaggi web pubblicati in queste ore da vari siti tra cui Biccy a rischiare l’eliminazione dal Grande Fratello 2024 sono Paolo Masella, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera. Tuttavia non si escludono colpi di scena perché anche le percentuali di preferenza degli altri concorrenti al televoto sono molto basse. Sergio D’Ottavi, al centro del gossip per un presunto flirt con Greta Rossetti, ha una media del 9%, Federico dell’8% e Stefano dell’11%. I numeri ovviamente sono solo indicativi ed appunto la distanza è minima. Unica certezza e l’apprezzamento sempre più incontrastato del pubblico a Beatrice Luzzi. In tutti i sondaggi è la preferita con percentuali bulgare.

In attesa di sapere chi sarà l’eliminato di questa sera al Grande Fratello 2024, va detto che la puntata sarà ricca di colpi di scena e sorprese ma si affronteranno anche varie tematiche che in questa settimana hanno animato la Casa e l’opinione pubblica. Alfonso Signorini cercherà di scoprire se sta nascendo una nuova coppia e tanto altro.











