Beatrice Coari, chi è la nuova Velina di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia torna in onda nel segno delle grandissime novità: tutto è pronto per il ritorno del tg satirico di Antonio Ricci, che debutta lunedì 23 settembre 2024 come sempre su Canale 5 alle ore 20.35 con la sua 37edizione. Tra le novità, oltre alla conduzione inizialmente composta da Michelle Hunziker e la new entry Nino Frassica, spicca anche il duo che si esibirà sul bancone: per la prima volta, infatti, non ci saranno due Veline ma un Velino e una Velina, che rispondono ai nomi di Beatrice Coari e Gianluca Briganti. Conosciamo nel dettaglio il nuovo volto femminile che, a suon di stacchetti, si prenderà la scena in questa nuova avventura televisiva.

Beatrice Coari, come riportato sul sito di Striscia la Notizia, ha 21 anni ed è originaria di Genova; si è diplomata al liceo linguistico per poi frequentare la facoltà di Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti presso l’Università di Genova. Conosce e parla fluentemente non solo l’italiano ma anche l’inglese, il francese e lo spagnolo ed è sin da bambina innamorata della danza; una passione trasmessa dalla mamma, supportata dalla quale ha iniziato a studiare danza classica nella sua scuola e con la stessa insegnante, per poi cimentarsi anche in altri generi come moderna, contemporanea e heels dance.

Beatrice Coari ha un fidanzato? Curiosità e vita privata top secret

Beatrice Coari, nuova Velina di Striscia la Notizia, oltre alla danza è anche appassionata di moda. Le sue prime esperienze nel mondo delle passerelle arrivano l’anno scorso, quando conquista il titolo di Miss Miluna Liguria grazie al quale ottiene il pass per partecipare alle finali di Miss Italia. Per quanto riguarda hobby, passioni e altre curiosità sulla neo-Velina, sappiamo che è molto sportiva, amante del mare, delle camminate in montagna, dello sci e del contatto con la natura.

Sul fronte familiare, Beatrice Coari è la seconda di 4 figli ed è molto legata alla famiglia che considera un porto sicuro; cosa sappiamo invece della sua vita privata? Beatrice Coari ha un fidanzato? Al momento non si hanno sufficienti informazioni a riguardo, né in rete né attraverso il suo profilo Instagram, sul quale condivide tanto di sé e della sua carriera ma poco della sua sfera privata e sentimentale.

