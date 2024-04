Beatrice Luzzi attacca Perla / “Perchè ha vinto il Grande Fratello? Grazie alla storia con Mirko ha…”

Beatrice Luzzi rivela cosa pensa di Perla: “Ecco perchè ha vinto…”

Beatrice Luzzi è stata definita da molti come la vincitrice morale del Grande Fratello 2024. L’ex concorrente, intervistata in esclusiva per Superguidatv, ha commentato così il suo percorso: “Non è stato un contentino, anzi, mi fa piacere essere considerata la vincitrice morale di questa edizione. Da un punto di vista personale il mio Grande Fratello lo considero vinto perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine, restando me stessa”.

L’attrice di Vivere ha poi commentato la vittoria di Vatiero: “Perla è entrata nella Casa del Grande Fratello per e con la storia di Mirko. Ha ottenuto molto spazio con quella storia ed è uscita grazie a quella storia. Sicuramente la relazione con Mirko è stata decisiva per lei. A me Perla stava simpatica nonostante avessi una visione di lei di una persona concentrata troppo su di sé e sulle sue esigenze. Il fatto poi che lei abbia avuto un ruolo di primo piano nell’episodio al ristorante non posso dimenticarlo. “

Luzzi attacca Perla Vatiero: “Ho fatto un passo indietro perchè…”

Beatrice Luzzi, ai microfoni di Superguidatv, ha lanciato una velata stoccata alla vincitrice del reality show Perla Vatiero: “Mi sono resa conto che il confronto su idee e contenuti un po’ più costruttivi sarebbe stato difficile e quindi ho fatto un passo indietro: non mi interessava parlare di lavatrici o di latte. Non credo comunque che abbia lasciato un segno particolarmente distintivo nella Casa.”

L’attrice ha poi svelato che tipo di concorrente ritiene di essere stata all’interno del Grande Fratello 2024: “Anomala, direi (ride). In primis per una questione anagrafica: alcune concorrenti che avevano la mia età e che sono entrate successivamente sono durate poco nella Casa. Anche la mia formazione é abbastanza anomala. Credo di aver dimostrato grande forza, resistenza e coraggio nel restare lì ma credo anche che la forza, il coraggio e la resistenza l’abbia dimostrata soprattutto chi lì mi ci ha voluto. “

