Beatrice Luzzi, le critiche a Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Beatrice Luzzi, nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa il 16 gennaio 2025, ha criticato fortemente l’atteggiamento di Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La modella brasiliana e la cantante hanno avuto un confronto in studio durante hanno ripercorso il rapporto che hanno avuto nella Casa. Attraverso un filmato riassuntivo di tutti i mesi di convivenza, le due sono state le protagoniste di un botta e risposta infuocato. Jessica è rimasta ferma sulle proprie posizioni ammettendo di vergognarsi dei modi e delle parole usate rivedendo i filmati ma non chiedendo scusa a Helena, rea di averla provocata per settimane.

Jasmine Carrisi: "Grande Fratello? Entrerei per mia zia Amanda Lecciso"/ "Figo per Javier. A Shaila direi..."

“Devo chiedere semmai scusa a me stessa…Credo che tu Helena sia riuscita a far uscire la parte peggiore di me…”, le parole della cantante. “Tu sei stata xenofoba con la mia natura e da dove vengo…Tu non hai chiesto scusa per tanti altri gesti…”, ha ribattuto Helena.

Le parole di Beatrice Luzzi a Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Il confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi è andato avanti con parole di fuoco. Ad un certo punto, però, è intervenuta Beatrice Luzzi criticando l’atteggiamento di entrambe e facendo loro notare quanto abbiano sbagliato ad andare l’una contro l’altra senza puntare il dito con le persone con cui avrebbero dovuto prendersela ovvero Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.

Marco Mazzoli contro Helena Prestes: "Il suo lavoro è litigare con le persone nei reality"/ "Imbarazzante..."

“Io per non fare dire ai miei figli quelle parole là sto dalla mattina alla sera a polemizzare…Voi nel giro di cinque minuti avete atterrato la possibilità alle famiglie di educare i figli…Avete dato un esempio pessimo…”, ha sottolineato l’opinionista del Grande Fratello. “Vi siete rivolte insulti sessisti invece di prendervela con Lorenzo e Calvani ed ora voi siete qui e loro dentro. Avete fatto un danno mostruoso al programma senza di voi lì dentro…Noi tutto non volevamo che voi usciste…Ma come si fa a pensare alla casa senza voi lì dentro?”, ha concluso la Luzzi.

Saro Mattia Taranto, frecciatina social contro Spolverato dopo il confronto/ Lo sfogo del guru della moda