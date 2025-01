Jessica Morlacchi e Helena Prestes si sono ritrovate faccia a faccia al Grande Fratello per un confronto “finale” dopo essere entrambe uscite definitivamente dalla casa. Come volevasi dimostrare, le due hanno discusso ampiamente, mostrando ancora una volta di non avere nulla in comune e di essere profondamente diverse. Il tutto è partito con Helena Prestes che finalmente ha fatto il suo ingresso in studio dopo essere stata eliminata nella puntata di lunedì sera.

La modella si è presentata con il sorriso stampato sulla faccia e con un meraviglioso vestito nero, in tutta la sua bellezza ottenendo anche i complimenti da Alfonso Signorini. Dopodichè, Helena Prestes ha raccontato come ha vissuto il suo percorso al Grande Fratello, confessando al pubblico quello che le ha dato il reality: “Ho molta più autostima“, ha spiegato, “E ho capito cos’è la vera amicizia tra donne con Zeudi“. Helena Prestes, dopo il confronto con Lorenzo Spolverato si è goduta gli applausi del pubblico e i Tweet che ancora adesso parlano di un’ingiustizia dietro a quel famoso televoto che poi l’ha portata ad uscire dal reality. Poi la sorpresa più brutta: arriva Jessica Morlacchi proprio davanti a lei al centro dello studio.

Jessica Morlacchi si è presentata davanti a Helena Prestes con un’aria furiosa. Le due non avevano mai avuto occasione di confrontarsi e di stringersi la mano, ma anche oggi 16 gennaio 2025, durante la diretta, nulla ha potuto cambiare il loro rapporto. Alfonso Signorini ha voluto sottolineare che nonostante tutto quello che è successo, Helena Prestes ha chiesto scusa per le sue azioni, facendo quindi notare che la cantante, a differenza di lei, non ha mai mosso un dito per farsi perdonare dal pubblico.

“Non chiedo scusa, perchè lei ha fatto un gesto troppo brutto“, ha detto Jessica Morlacchi. In più è uscita una discussione su Luca Calvani, dato che apparentemente la cantante avrebbe dormito con lui nonostante fosse impegnato sentimentalmente: “Ha un fidanzato a casa“, ha detto Helena. Dopodichè, anche Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici si sono scagliate contro le due ragazze, con parole pesantissime: “Avete dato un pessimo esempio a tutti”, hanno detto. La Luzzi ha poi continuato dicendo che lei lotta ogni giorno per insegnare ai suoi figli a non dire parolacce, ma loro sono state capaci di distruggere tutto in pochissimo tempo. L’opinionista, però, ribadisce che nonostante tutto il Grande Fratello ha perso molto senza di loro, che sono state due personaggi importantissimi.