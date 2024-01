Beatrice Luzzi, duro sfogo al Grande Fratello 2023: “Sono stata fregata”/ “Strategia contro di me”

Beatrice Luzzi perde la pazienza al Grande Fratello 2023: le parole contro i gieffini

Beatrice Luzzi ancora una volta contro il cast del Grande Fratello 2023. L’attrice romana è sempre più isolata nel loft di Cinecittà e nel corso di una chiacchierata in cucina con Fiordaliso si è espressa sui temi caldi della puntata del reality andata in onda lo scorso sabato. Beatrice Luzzi si è così nuovamente scagliata contro Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e il gruppetto che dall’inizio del programma si è schierato contro l’attrice: “Sai quante volte mi ha fregato, un sacco di volte. Avete idea di quello che mi dite voi a me? Io l’ho toccato?” “Non so io non c’ero, non posso dire niente, non so come sono andate le cose” ha risposto Fiordaliso che ha poi incontrato la nuova reazione della Luzzi.

Beatrice Luzzi ha così proseguito lo sfogo contro alcuni dei compagni di gioco al Grande Fratello 2023: “Già lo sapevo che mi sarei beccata un sacco di nomination, l’ho detto anche ad Alfonso Signorini. Se io dico burattinaia e mi fanno questo pezzo perché nessuno si compatta contro di lei, fino a quando si dicono a me le cose si possono dire. Non hai idea di cosa mi ha detto nei vari blocchi, nessuno si è scandalizzato nessuno. Paolo non ha fatto altro che avere dei team qua dentro, una volta che ce l’ho io mi accusa che ho fatto il team io” le parole della Luzzi nella Casa.

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi sempre più isolata

Negli ultimi giorni Beatrice Luzzi ha vissuto un rapporto di stretta vicinanza con Vittorio Menozzi, che insieme a Sergio D’Ottoni e Stefano Miele rappresenta il gruppo dell’attrice nella casa del Grande Fratello. Due nuovi ingressi che in qualche modo si stanno rivelando in parte utili per regalare un po’ di spensieratezza e degli appoggi nel loft di Cinecittà, viste le tante tensioni. Beatrice Luzzi, dopo essere nuovamente finita nel mirino del resto del gruppo, ha così invitato i compagni del Grande Fratello 2023, parlando del rapporto con Vittorio Menozzi: “E’ tanto affetto abbiamo bisogno di coccole, invito tutti a farlo…” ha affermato Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023.

Parole che hanno incontrato l’opinione concorde di Vittorio che ha dichiarato: “Bea non ha mai avuto paura a dire di volere un abbraccio, io ne avevo altrettanto bisogno. E’ molto spontanea e leggera“. A non credere a questa versione, però, Anita e Rosanna che ha attaccato ancora Beatrice Luzzi: “Qui si recita alla grande, Beatrice soffre di protagonismo…“.











