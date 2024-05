Giuseppe Garibaldi, retroscena su Beatrice Luzzi: è successo dopo il Grande Fratello 2024/ “Fatto disastro”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ritornano insieme dopo il Grande Fratello 2024? Lui scrive una lettera

Il detto ‘gli opposti si attraggono’ non potrebbe trovare un esempio più degno della coppia nata al Grande Fratello 2024 Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, diametralmente opposti i due hanno stretto sin da subito e tra di loro è scoccata la scintilla che, però, non è proseguita. E tra alti e bassi anche all’interno della Casa più spiata d’Italia non sono mancati liti e scontri. Si sono lasciati ma una volta terminata l’esperienza all’interno del reality si sono rivisti ed adesso il giovane le ha scritto una lunga lettera che ha affidato alle pagine di Di Più.

Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi innanzitutto ha rivelato: “Ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me. […] Ora ho compreso gli errori e sogno di riaverti tra le mie braccia. Ti assicuro, ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me.” Ed alla fine le ha fatto una proposta: “Mentre ero al Grande Fratello ti avevo detto che mi piacerebbe portarti a Tropea per amarci tra la bellezza di quei paesaggi. L’invito è sempre valido…. Ho voglia di portarti anche in un luogo un po particolare, selvaggio. Non contaminato dal via vai della gente e dei turisti: la cima più bella dell’Aspromonte, Montalto.” L’attrice accetterà l’invito?

Giuseppe Garibaldi e il retroscena spiazzante su Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello: “Ho fatto un disastro”

Durante la lettera che l’ex gieffino ha scritto per la sua ex fidanzata, però, balza all’occhio un altro passaggio. Un retroscena inedito su ciò che è successo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo il Grande Fratello 2024: “Mi avevi dato appuntamento a casa tua, ma ho fatto un disastro: sono arrivato tardi e tu non mi hai voluto più aprire. Hai ragione Bea, me lo meritavo.”

E poi ancora sempre nella lunga lettera affidata a DiPiù ha aggiunto: “Così, amareggiato sono tornato in Calabria senza neanche riuscire a vedenti, ma dopo qualche giorno sono tornato a Roma e questa volta ci siamo dati appuntamento al Colosseo e ci siamo divertiti tanto. Ricordo di averti portato del le rose, ma tu parlando mi ha detto che ti piacciono gli asparagi selvatici. Quelli che nascono per caso, un po’ come il nostro rapporto. Dunque la prossima volta niente rose: mi presenterò con un fascio di asparagi selvatici.”

