Garibaldi esce allo scoperto: “Sono innamorato di Beatrice”/ “Tra noi è scattata questa magia”

Giuseppe Garibaldi e la dichiarazione per Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, per mesi, hanno appassionato il pubblico del Grande Fratello con la loro storia. Dopo essersi avvicinati e aver vissuto una storia all’interno della casa, Beatrice e Garibaldi si sono allontanati per poi riavvicinarsi al termine dell’avventura nella casa di Cinecittà. Terminata l’avventura al Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi si sono visti facendo sognare i fan su un eventuale ritorno di fiamma. Beatrice ha sempre mantenuto tutti con i piedi per terra, ma ad oggi, Giuseppe Garibaldi ha deciso di esporsi e dichiarare pubblicamente i propri sentimenti per Beatrice.

Il calabrese ha così ammesso di essersi innamorato della Luzzi e lo ha fatto ai microfoni del settimanale Mio a cui ha raccontato di aver capito quali sono i suoi veri sentimenti per l’attrice con cui, all’interno della casa, era già nato un rapporto speciale che ha dovuto affrontare le varie dinamiche di gioco.

Le parole di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi

«Nonostante la differenza d’età, le vite così diverse e i punti di vista differenti, tra noi è scattata questa magia – ha raccontato Giuseppe Garibaldi al Settimanale Mio. Abbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è stata in modo naturale. Piano piano il contesto, la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla. Ci sentiamo spesso. Dire che stiamo insieme è un parolone ma c’è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti i modi, spendendomi al cento per cento».

«Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato», ha aggiunto Garibaldi.











