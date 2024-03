Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati al Grande Fratello?/ Video: cos’è successo in segreto

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ritorno di fiamma al Grande Fratello 2024 con un bacio?

Il graduale riavvicinamento di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2024 non è sfuggito, nelle ultime settimane, al pubblico di Canale 5, né ad Alfonso Signorini. Questo riavvicinamento potrebbe però aver raggiunto il suo culmine nelle ultime ore. Un video che sta facendo il giro del web, facendo impazzire i fan della coppia, li vede insieme e molto vicini, intenti a scambiarsi parole di affetto.

Ma non è tutto: lo stesso video testimonierebbe che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sarebbero scambiati in segreto un bacio. Il tutto sarebbe accaduto dietro una tenda, quando i due concorrenti hanno lasciato la stanza del tugurio per tornare in Casa. L’audio registrato, infatti, mostrerebbe quello che pare essere il suono di un bacio prolungato.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, dichiarazioni importanti e il video del presunto bacio segreto

Il bacio tra Giuseppe e Beatrice – argomento che verrà affrontato ampiamente nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024 del 18 marzo – sarebbe seguito ad un confronto tra i due fatto di parole molto importanti rispetto alla loro relazione. In particolare, Beatrice gli ha detto: “Ci sono sempre stata. Non lo so, quando sarà fuori come mi prenderà, ho sofferto molto qua. Secondo te quando che dovresti fare un’immensità per salvarci, che cosa pensavo? Tornato indietro, lo faresti?” Domanda questa alla quale Giuseppe ha così risposto: “Sicuramente a ritirare tutto quello che avevo detto, pensato, in più dimostrartelo, prendere posizioni, lottare per te, starti affianco, proteggerti.” Garibaldi, insomma, si è detto pentito di non essersi schierato al suo fianco e di non averla protetta quando ce n’era bisogno. Cosa che poi ha causato il loro allontanamento. C’è dunque ancora speranza per questa coppia?

