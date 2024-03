Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono detti ‘ti amo’ al Grande Fratello? / Esplode il caso nel reality

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono lasciati andare?

Nell’ultima parte di Grande Fratello Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati protagonisti di un netto riavvicinamento nella casa. I due gieffini (Garibaldi è stato eliminato durante la semifinale), infatti, apparivano sempre più complici e vicini, con addirittura un bacio che sarebbe scattato di nascosto tra di loro. Nonostante tutto, però, la Luzzi è stata chiara e ha assicurato a tutti: “Non potrà tornare quello che c’era prima. Lui ha fatto cose imperdonabili e non posso fingere di nulla. È stato feroce in alcuni atteggiamenti e francamente non posso passarci sopra. Questo non significa che non provi del bene e che non sia affezionata a lui e a quello che abbiamo condiviso in tutto questo tempo”.

Nella serata dell’eliminazione di Giuseppe Garibaldi, che ha salutato la Casa durante la semifinale, trai due sarebbero volate delle confessioni clamorose. La Luzzi ha sussurrato qualcosa all’orecchio del bidello e pare abbia detto: “Anche all’ultimo mi hai fregato di nuovo, li mortacci tua“. Parole riferite molto probabilmente al fatto Giuseppe ha spiegato che Anita non ha mai interferito nella sua storia con la Luzzi. Eppure ci sono molte sostenitrici dei ‘Beabaldi’ che sono certe di aver sentito un ‘ti amo’ ed hanno addirittura scorporato e rallentato l’audio per capire meglio le reali dichiarazioni. Tante sono convinte che sia partito un ‘Ti amo’ dalla bocca della Luzzi. Vedremo se nel corso della finalissima di lunedì sarà toccato il tema nel corso della serata.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si separano, le toccanti parole di Signorini

L’uscita di scena di Giuseppe Garibaldi dalla casa del Grande Fratello a un passo dalla finale ha sollevato delle perplessità. L’eliminazione del gieffino calabrese ha generato la commozione anche nello studio del Grande Fratello 2024, segno evidente di come abbia lasciato una traccia indelebile nel programma. Anche Alfonso Signorini non si è trattenuto e si è lasciato andare ad un toccante discorso dopo la notizia dell’uscita del dirigente scolastico.

Queste le parole del conduttore dopo che si è interrotta la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella Casa: “Sei una persona veramente speciale, al di là di stasera, devo dire che alla finale tua ci speravo anche io. Senza nulla togliere agli altri che se la meritano tutta; se me l’avessero chiesto io ti ci vedevo sicuramente. Ciò non toglie che sei stato un gran bel concorrente e ti sceglierei domani mattina se dovessimo iniziare un nuovo gf”. Toccata anche Cesara Buonamici: “Sei veramente l’uomo più buono e generoso della casa, te la meritavi tutta la finale”. Ci sarà un futuro per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo il Grande Fratello?

