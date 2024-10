Shaila Gatta al Grande Fratello non è stata sincera, ha sempre negato quando le chiedevano se tra lei e Javier fosse scattato il bacio, lui dopo la sua ‘eliminazione’ ha svelato la verità e in molti l’hanno duramente criticata, soprattutto Jessica Morlacchi. Martinez si è sentito preso in giro dall’ex velina di Striscia la notizia ed è per questo che si è lasciato andare ad un lungo sfogo, durante il quale ha anche rivelato cosa succedeva tra loro sotto le coperte. Il gieffino ha fatto sapere che i due si sono baciati quasi subito, la passione tra loro era alle stelle, lei però gli ha sempre chiesto di negare e di non dire che si erano baciati.

GRANDE FRATELLO 2024, 9A PUNTATA/ Eliminato, diretta: l'arrivo di Maica nella casa

Nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia Jessica Morlacchi parlando di Shaila Gatta ha detto che ha negato quando le ha chiesto del bacio. In quella occasione le aveva anche detto che prima o poi sarebbe successo e che l’attesa aumenta la passione. Lei le aveva creduto ed è rimasta molto sorpresa quando ha scoperto che invece si baciavano già dai primi giorni. A parer suo non è stato corretto fare del male a qualcuno che prova qualcosa e pensa che per lei tutto questo sia solo lavoro, d’altronde lo ha detto anche a Javier Martinez.

Maica Benedicto, quanto rimane al Grande Fratello 2024?/ Tutto sullo scambio con l'edizione spagnola

Shaila Gatta vuole stare al primo posto? Il duro attacco di Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Riferendosi ancora a Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello Jessica Morlacchi si è lasciata sfuggire duri attacchi contro di lei. È convinta che a lei importi solo stare al primo posto, vorrebbe fare la conduttrice e recitare. A quel punto Javier Martinez le ha anche rivelato che oltre a chiedergli di negare in merito al bacio la gieffina controllava anche se aveva il microfono per accertassi che nessuno sapesse che si erano già baciati.

Jessica Morlacchi pensa che Shaila Gatta non sia nemmeno interessata a Lorenzo, ha poi aggiunto: “Io vi dico che lei non vuole nessun uomo qui dentro. Se lei è innamorata del GF? Hai capito tutto.” A parer suo, infatti, il suo unico interesse nella casa più spiata d’Italia era quello di ottenere maggiore visibilità. I concorrenti sono convinti che l’ex velina sia stata eliminata, come reagiranno quando la vedranno tornare nella casa? Non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che succederà al Grande Fratello.

Fidanzato Maica Benedicto, chi è?/ La storia finita "malissimo" con Pedro Jota: "Si è approfittata di lui"