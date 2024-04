Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme dopo il GF?/ “Ci stiamo sentendo vogliamo capire una cosa”

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è stato una costante dell’ultimo Grande Fratello. Diverse volte nel corso dei mesi sono cambiate le carte in tavola tra i due, con le ultime settimane di programma che avevano fatto sognare i fan riguardo a un ritorno di fiamma. I due si erano molto avvicinati nelle prime settimane del programma, salvo poi dividersi per mesi e discutere in svariate occasioni. Ma come starebbero le cose tra i due dopo la fine del Grande Fratello? Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiornato i fan sul rapporto tra i Beabaldi. “Qualche giorno favi avevamo accennato che una non coppia del GF ha deciso di non proseguire la loro frequentazione se non per amicizia. In realtà abbiamo saputo oggi da un ex gieffo che hanno proprio litigato di brutto, e lui ha detto che è stato preso in giro per la seconda volta”.

Giuseppe Garibaldi, intervenuto sui social in un box di domande per i fan, ha aggiornato così riguardo al rapporto con l’attrice romana Beatrice Luzzi: “Sì, ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è possibile ricostruire un puzzle o meno”. Parole che regalano nuove speranze ai fan dei due ex concorrenti del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi rinata grazie al Grande Fratello

Nei giorni scorsi Beatrice Luzzi si è lasciata andare a parole di stima nei confronti del Grande Fratello. Grazie al reality di Canale Cinque l’attrice ha ottenuto un ottimo riscontro di popolarità, in particolar modo tra i componenti della Generazione Z. E presto l’ex interprete di Eva Bonelli in Vivere potrebbe tornare in azione. “Sono stata una madre devota, ho messo i ragazzi al primo posto. L’ho fatto perché sapevo che doveva essere così, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli. Per me la casa è stata una sorta di ricreazione. Al GF devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano” ha confessato in una intervista a Casa Chi l’attrice.

Riguardo al legame con Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi ha parlato così: “Certamente la storia con Giuseppe avrei voluta viverla con più spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la mia famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo” le dichiarazioni di Beatrice Luzzi a Casa Chi.











