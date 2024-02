Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, tensione alle stelle al Grande Fratello 2024/ Nuovo scontro tra le due

Grande Fratello 2024: nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

L’amicizia tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares al Grande Fratello 2024 è già giunta al capolinea da un po’ e gli scontri e gli attacchi tra le due non accennano a placarsi. Nelle scorse ore, infatti, tra le due attrici la tensione è salita alle stelle ed hanno avuto un acceso battibecco. Tutto è nato quando Beatrice Luzzi ha rimproverato l’ex amica perché ha preso del sugo che sarebbe dovuto servire per la pasta. Sentendosi attaccata la Colmenaras ha replicato dicendo di non essere stata l’unica a mangiarlo ed a sua volta ha accusato la Luzzi di averlo fatto anche lei a volte.

Loana Vatiero, chi è la sorella di Perla del Grande Fratello 2024?/ "Siamo l'opposto"

A questo punto la discussione tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares al Grande Fratello 2024 è degenerata. L’ex attrice di Vivere ha spiegato stizzita: “Io mangio quello che si mette a tavola sempre, non metto mai da parte nulla per me e soprattutto lo chiedo, perché se io ho fatto due chili di pasta per un tot di sugo e tu ti prendi il sugo senza dirlo a chi sta cucinando…” E subito dopo quando si è accorta che la Colmenares continuava ad interromperla ha ammesso irata: “Non hai capito, ascolta il pensiero senza fare provocazioni.”

Luca Vetrone al Grande Fratello? "Attendiamo, mi piacerebbe"/ "Perla e Beatrice donne belle peperine..."

Grecia Colmenares, tensione con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: “Non ho voglia di litigare”

Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares hanno litigato al Grande Fratello 2024, la prima ha rimproverato alla seconda di essere stata poco corretta nel prendere un po’ di sugo che serviva per la pasta, mentre la seconda ha giudicato il suo rimprovero un pretesto per litigare. E dunque la tensione è salita alle stelle tra le due attrice e Grecia Colmenares alla fine è sbottata: “Chi stava cucinando? Tu? Ah scusa Bea se non te l’ho chiesto, se hai voglia di litigare non farlo con me. Io posso farlo. Non te lo voglio dire, tranquilla.”

Grande fratello, Beatrice Luzzi eliminata contro Federico, Vittorio e Stefano?/ Il pronostico

Si è acceso nuovamente lo scontro tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares al Grande Fratello 2024. Sembrano lontani i tempi in cui le due attrice di soap erano amiche e solidali tra di loro. I tanti mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia iniziano a farsi sentire. Nel frattempo questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality e non mancheranno i confronti e le sorprese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA