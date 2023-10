Beatrice Luzzi e Heidi Baci, nuova alleanza al Grande Fratello 2023?/ “Lei è speciale e tostissima”

Beatrice Luzzi e Heidi Baci nasce l’amicizia al GF? Le parole dell’attrice

Il Grande Fratello è ormai iniziato da settimane e, nella casa, cominciano a muoversi le prime dinamiche e a formarsi le prime alleanze. C’è chi proprio non riesce ad andare d’accordo, o chi invece si trova molto bene con uno o più compagni. E’ il caso di Beatrice Luzzi e Heidi Baci che sembrano aver instaurato un bellissimo legame.

L’attrice di Vivere e Fiordaliso hanno parlato proprio di Heidi, elencandone i pregi: “Io ho fatto il tugurio con lei. All’inizio ho detto: ‘mamma mia, questa è una gatta morta’. Invece sono stata con lei e Alex qua ed ho capito subito chi era” afferma la cantante. “Pensa che a me me l’hanno chiesto dopo mezza giornata ed ho detto: ‘E’ tostissima, solida, non deve dimostrare niente a nessuno” ha aggiunto Beatrice per poi concludere: “Sì, sì però Heidi è veramente speciale.”

Se da un lato Heidi sembra piacere molto a Beatrice e Fiordaliso, dall’altro c’è chi proprio non la sopporta. E’ il caso di Anita Olivieri, finita nel mirino del web per una controversa dichiarazione su Baci. Le due gieffine hanno avuto un confronto serrato in studio, in cui non si sono risparmiate.

Al termine della puntata, Anita ha poi dichiarato: “Aspettavo solo che Heidi dicesse che sono invidiosa, perché ho poco da invidiare a sta alta un metro e quaranta“. Poi, nel fuori onda, ha aggiunto: “Mi rodeva, l’ho detto nel mio microfono, non mi piace litigare con persone contro cui non ho nulla”. L’insulto fisico di Olivieri nei confronti di Baci non è piaciuta al web che ha ricoperto la concorrente di commenti negativi: “Ma questa davvero si pensa che la bellezza sia data dall’altezza ? A parte che Heidi non sarà 1.50/1.40 ma oltre questo, ha un viso perfetto e senza trucco è anche più bella”, ha scritto un’utente.

