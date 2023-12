Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, coccole hot sotto le coperte/ Nuovo flirt al Grande Fratello 2023?

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi insieme sotto le coperte: nuovo flirt al Grande Fratello 2023?

Cosa sta accadendo nella Casa del Grande Fratello 2023 tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi? Che tra i due sia nata nelle ultime settimane una forte complicità è ormai evidente: Beatrice ha trovato in Vittorio un complice e un alleato oltre che un amico, e così il modello. Tuttavia negli ultimi giorni qualcosa è cambiato tra loro.

È Alfonso Signorini a mostrare in diretta su Canale 5, nel corso della diretta del 30 dicembre 2023, le immagini di Vittorio e Beatrice insieme sotto le coperte. E non si tratta di immagini ‘innocue’: nel video i due gieffini si abbracciano in un modo che va oltre l’amicizia, teneramente e con grande trasporto. Immagini che insomma non lasciano indifferenti e che sembrano preannunciare l’inizio di un vero e proprio flirt per i due.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sempre più vicini: non più amici ma qualcosa in più?

Un sospetto che nella Casa del Grande Fratello 2023 era già balenato poche settimane fa, di fronte alle immagini di un visibile avvicinamento dei due gieffini e delle successive gelosie di Giuseppe Garibaldi. Vittorio però aveva smentito qualsiasi tipo di sentimento romantico nei confronti di Beatrice, parlando invece di una forte affinità e di amicizia. Le cose potrebbero però essere cambiate nel corso di queste festività: che il Natale abbia cambiato i loro sentimenti?











