Beatrice Luzzi furiosa con Marco Maddaloni al Grande Fratello/ “Hai detto una cosa sgradevole e ingiusta”

Beatrice Luzzi furiosa con Marco Maddaloni: ecco cosa è successo

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni sono stati protagonisti di una piccola discussione, a causa di una battuta che non è andata giù all’attrice. Lo sportivo avrebbe detto, scherzando, che da quando si è avvicinato a Beatrice sono aumentate anche le nomination nei suoi confronti.

Queste parole, sebbene fossero ironiche, hanno fatto infuriare l’attrice: “Hai detto una cosa molto sgradevole Marco, intanto parli a bassa voce… primo. Secondo, non mi dici “più mi avvicino a te più mi nominano“. Ti sei preso le nomine perché sei nuovo ed è chiaro che sei uno forte e quindi ti sei preso le nomination, ok? Prendi e porti a casa. Non ti permettere più di dire più mi avvicino a te più mi nominano perché è sgradevole. Ingiusto. ”

Marco Maddaloni replica a Beatrice Luzzi: “Stai esagerando, era uno scherzo”

Luzzi non sembra aver gradito le parole di Marco Maddaloni sulle nomination e si è infuriata con il concorrente. Lo sportivo, dal canto suo, ha voluto replicare cercando di smorzare i toni e fare pace: “Finché stiamo scherzando va bene, però a me sti atteggiamenti non mi piacciono. ”

E ancora: “Devi togliere questa cosa della nomination perché è inutile, ma non è importante. O ci sei o non ci sei è la stessa cosa. Ho capito che a te non piace scherzare, però tu ora stai esagerando soprattutto con il tono che sai che a me non piace. Stiamo 1 a 1, possiamo mettere la palla al centro? Affare fatto“. L’attrice ha deciso di accogliere la richiesta di Maddaloni e la serenità tra loro è tornata in un lampo.

