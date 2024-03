Beatrice Luzzi futura opinionista al Grande Fratello?/ Sergio lancia l’idea, ma lei punta ad altro: “Vorrei…”

Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello 2024: il suggerimento di Sergio D’Ottavi

A distanza di pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello 2024, numerosi coinquilini si stanno già interrogando sul futuro e su quale strada vorrebbero intraprendere per le proprie carriere. Beatrice Luzzi in particolare, come mostra un video circolante su X, si è soffermata a parlare con Sergio D’Ottavi delle sue prossime attività una volta uscita dalla Casa. Il coinquilino ammette che la vedrebbe bene al fianco di Alfonso Signorini nella prossima edizione del reality, magari nel ruolo di opinionista: “Chissà se Alfonso ti vorrà al suo fianco“.

L’attrice riflette su questa ipotesi, spiegando però i suoi timori: “Potrebbe essere un’idea, sì, però vorrebbe dire rivedersi sempre, restarci dentro fino al collo“. Sergio sottolinea come la Luzzi abbia le capacità di fare da opinionista, al punto che la concorrente non sbarra del tutto questa ipotesi: “Poi, avendolo vissuto, hai una visione più consapevole“.

Beatrice Luzzi sogna una conduzione dopo il reality: la confessione

Sergio D’Ottavi, nel corso della chiacchierata, ribadisce come Beatrice Luzzi potrebbe essere davvero il profilo perfetto per affiancare Alfonso Signorini nel corso della prossima edizione. Lei, che in questi mesi ha ben conosciuto le dinamiche del Grande Fratello 2024, potrebbe dare una visione lucida e consapevole di quanto accade nella Casa. “Secondo me ci staresti da paura – la esorta Sergio – Quello è un contesto perfetto per dare un tuo punto di vista, senza paura di dover essere te. Conoscendo il contesto, avendolo vissuto, ti verrebbe ancora più facile di quanto già non sia stato“.

Beatrice conferma, ma al tempo stesso rivela un sogno nel cassetto per il suo futuro professionale: “Questo è vero, però a dire la verità mi piacerebbe di più condurre una trasmissione, fare conduzione. Anche perché ho già fatto tutto: conduzione, regia, attrice, direzione artistica“. L’attrice ha già acquisito una notevole esperienza nel mondo della tv e dello spettacolo, per questo non disdegnerebbe una conduzione pomeridiana: “L’età ce l’ho, e pure troppa, ma per fare una trasmissione al pomeriggio…“.

Sergio dice a Beatrice che la vedrebbe bene come opinionista al fianco di Alfonso e Beatrice dice anche che le piacerebbe fare la conduttrice#grandefratello pic.twitter.com/Ho436MKqSe — rae🌹 (@jjusttraee) March 17, 2024













