Beatrice Luzzi: il rifiuto a Leonardo DiCaprio e la critica a Brad Pitt/ “Li ho incontrati entrambi ma…”

Beatrice Luzzi racconta il ‘no’ detto a Leonardo DiCaprio, poi lancia una critica all’aspetto di Brad Pitt

Gerard Butler non è stato l’unica star di Hollywood che Beatrice Luzzi ha incontrato sul suo cammino. L’attore è stato un flirt del passato dell’attrice, ma nella Casa del Grande Fratello 2024 Beatrice ha svelato di aver incontrato molte star hollywoodiane. Una di queste è Leonardo DiCaprio, che aveva girato un film con Martin Scorsese a Cinecittà. Dopo una cena insieme, DiCaprio avrebbe invitato Beatrice e altre persone in discoteca, ma la risposta dell’attrice sarebbe stata no.

Critiche poi a Brad Pitt. “È piccolino”, ha dichiarato Beatrice Luzzi, facendo dunque intendere di averlo incontrato. “Non è il mio tipo comunque”, ha aggiunto l’attrice. Ancora ha raccontato di aver incontrato Cameron Diaz ma anche Sylvester Stallone, che già allora era un po’ ‘agée’ per lei.

Di fronte a queste dichiarazioni, a sorridere è stato Giuseppe Garibaldi, che ha commentato con ironia: “Loro non ce l’hanno fatta e io sì”, ha detto il bidello in riferimento alle star di Hollywood ‘rifiutate’ da Beatrice. Peccato che la Luzzi ha tuttavia ribadito che anche con lui è ormai una storia chiusa.

Queste le parole dell’attrice in merito: “Nonostante questa affinità affettiva, io gli ho detto che non posso riprendere quella strada, io purtroppo quella strada non la posso riprendere per diversi motivi, ho subito tante ferite interiori, disistima, che non posso proprio. Gli ho chiesto delle scuse per tante umiliazioni a cui mi ha costretta, ma gli ho detto che fuori da qua ho una vita incompatibile con la sua.”

