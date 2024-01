Beatrice Luzzi in crisi al Grande Fratello?/ L’attrice si isola da tutti dopo il brindisi di Capodanno e…

Beatrice si isola dopo il brindisi di Capodanno: ecco cosa è successo

Beatrice Luzzi è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La sua breve assenza dalla casa ha sconvolto i suoi inquilini; persino Anita Olivieri ha dichiarato apertamente di sentire la sua mancanza.

Nonostante sia apprezzata per la sua forza e prontezza d’animo, l’attrice di Vivere sembra aver avuto un momento di fragilità. Dopo aver brindato all’anno nuovo, Beatrice ha accolto il 2024 isolandosi dal gruppo e abbandonandosi alla tristezza. La malinconia negli occhi dell’attrice appare piuttosto evidente; nelle ultime ore, dunque, Luzzi ha mostrato la parte più fragile di se probabilmente ancora scossa dalle ultime dinamiche con Giuseppe Garibaldi. Cosa accadrà?

Beatrice Luzzi ha un flirt con Vittorio? Le dichiarazioni dell’attrice

Luzzi e Vittorio Menozzi sono spesso insieme; i due passano davvero molto tempo vicini e accoccolati nel letto. Negli ultimi giorni, sembra che l’attrice e lo sportivo si siano dati delle coccole sotto le coperte che in molti hanno interpretato come intimità fisica.

A smentire questa ipotesi ci ha pensato la stessa attrice chiarendo: “E’ tanto affetto abbiamo bisogno di coccole, invito tutti a farlo…” ha affermato Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello. A farle eco si aggiunge Vittorio che dichiara: “Bea non ha mai avuto paura a dire di volere un abbraccio, io ne avevo altrettanto bisogno. E’ molto spontanea e leggera“. A non credere a questa versione, però, Anita e Rosanna che attacca l’attrice: “Qui si recita alla grande, Beatrice soffre di protagonismo…“. I due concorrenti hanno davvero una storia in corso, oppure si tratta solo di una profonda amicizia da parte di entrambi? Non rimane che attendere lo sviluppo della situazione.

