Beatrice Luzzi in crisi: “Io non so che fare con Giuseppe”/ “Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia”

Beatrice Luzzi lo sfogo su Giuseppe Garibaldi: “Situazione complicata”

Beatrice Luzzi continua a nutrire forti dubbi sulla storia con Giuseppe Garibaldi, nata all’interno della casa del Grande Fratello. In confidenza ad alcuni inquilini, l’attrice di Vivere si è lasciata andare ad alcune riflessioni: “Io non so cosa fare con Giuseppe. Mi trovo in una situazione complicata” afferma la concorrente sempre più pensierosa.

Alex cerca di consigliere la concorrente dicendo di non prendere decisioni affrettate e di confidarsi con lui per quanto riguarda i suoi dubbi: “L’importante è rendersi conto su cosa dover lavorare”. Beatrice, però, continua ad essere divorata dai dubbi: “Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia. Io so di essere difficile” afferma l’attrice facendo autocritica sul suo carattere. Come andrà a finire questa storia?

Giuseppe Garibaldi si sfoga per la crisi con Beatrice Luzzi

Nel corso della notte, Giuseppe Garibaldi ha parlato di Beatrice insieme ad alcune inquiline della casa del Grande Fratello: Samira, Angelica e Anita: “Noi abbiamo parlato e lei onestamente parlando mi ha detto: “E’ normale che comunque tu vorrai avere una tua famiglia, ti vorrai sposare e io non è che sono quella donna adatta a te, però attualmente stiamo bene ce la godiamo poi…“.

Poi conclude: “Mi ha fatto capire che comunque sicuramente non sarà una storia che avrà un lungo termine“. Le ragazze hanno essenzialmente dichiarato che questo tipo di rapporto se non è destinato a qualcosa, è inutile. A prendere le parti del bidello è stata Samira tanto che le altre, ammiccando a Garibaldi, hanno detto: “Ora ci riprova” riferendosi all’interesse iniziale che Giuseppe ha dichiarato per la modella.

