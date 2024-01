Beatrice Luzzi isolata al Grande Fratello 2023, Gabriele Lazzaro attacca/ “Spettacolo orrendo, vorrei…”

Gabriele Lazzaro difende Beatrice Luzzi, isolata nella Casa a Capodanno

I festeggiamenti per il Capodanno nella Casa del Grande Fratello 2023 sono stati macchiati da una rovente polemica, che vede coinvolta Beatrice Luzzi contro il resto del gruppo. L’attrice, infatti, sarebbe stata isolata dagli altri coinquilini subito dopo il brindisi che ha dato via al nuovo anno, lasciandosi andare ad un momento di malinconia. Se in Casa è stata lasciata in disparte, dall’esterno c’è chi la sostiene e condanna apertamente l’atteggiamento del gruppo, come Gabriele Lazzaro.

L’attore, ex collega della Luzzi ai tempi del set di Vivere, ha difeso a spada tratta la gieffina con alcune Instagram stories al veleno condivise sul proprio profilo: “Beatrice isolata a Capodanno è quanto di più brutto potesse andare in onda in questa edizione del GF. Continuo a ricevere messaggi di fan di Bea (e non solo) stanchi dell’orrendo spettacolo confermato puntata dopo puntata. Il fatto che Bea stia dimostrando forza di carattere non può e non deve giustificare gli atteggiamenti che più inquilini stanno avendo nei suoi confronti, da mesi ormai“.

Gabriele Lazzaro entra al Grande Fratello 2023? “Vorrei trovarmi di fronte a…“

Gabriele Lazzaro nei mesi scorsi è più volte intervenuto a sostegno di Beatrice Luzzi, che nella Casa del Grande Fratello 2023 è stata spesso al centro di litigi con il gruppo. L’attore, in particolare, condanna l’atteggiamento di alcuni concorrenti, da Massimiliano Varrese ad Anita Olivieri, e sulle Instagram stories avanza un’ipotesi: “Perché non apriamo un televoto flash per MV, Anita e compagnia cantando? Facciamo decidere al pubblico una buona volta, senza immunità immotivate. Di sicuro molti dati per “grandi protagonisti di questa edizione” verrebbero eliminati a furor di popolo. Da lavoratore dello spettacolo, comprendo e sostengo le dinamiche di un gioco TV. Ma a tutto c’è un limite“.

Infine, si propone di entrare nella Casa per sostenere Beatrice, ma anche per avere un faccia a faccia con Anita e non solo: “Vorrei proprio fare due chiacchiere con questa ragazzina. Anzi, vorrei trovarmi di fronte ad Anita, Garibaldi, MV (finalmente) e Rosanna Fratello“. E aggiunge: “Vorrei un freeze di mezz’ora per mettere un po’ di persone al proprio posto“.













